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Hizmet sektörünün sorunları ATO'da ele alındı

ANKARA HABERLERİ  | 28.07.2020 10:56 | Son Güncelleme

Hizmet sektörünün sorunları ATO'da ele alındı

Hizmet sektörünün normalleşme dönemindeki sorunları ve çözüm önerileri Ankara Ticaret Odasında (ATO) düzenlenen toplantıda ele alındı.

Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıya ATO'nun Hizmet Sektörü Özel İhtisas Komisyonu, Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu, Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi ve Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, hizmet sektörünün ülke ekonomisi için önemine ve istihdamdaki payının yüksekliğine işaret etti. Pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan hizmet sektörüne yönelik farkındalık oluşturmanın istihdam açısından da önemli olduğunu aktaran Yılmaz, "Kayıt dışı istihdamla mücadele etmek ve istihdamı koruyabilmek için hizmet sektörünün sorunlarının çözülmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

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