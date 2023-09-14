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  4. Hizmete alındı, bu cihaz sayesinde çekimler daha az acılı olacak

Hizmete alındı, bu cihaz sayesinde çekimler daha az acılı olacak

14.09.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümünde hizmete kazandırılan mamogrofi cihazının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç ve Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Enis Baha Biçer, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.

“HASTALARIMIZ DAHA İYİ BİR HİZMET ALACAKLAR”

Rektör Prof. Dr. Yıldız, hastaneye kazandırılan yeni cihazla birlikte hastaların daha iyi bir hizmet alacağını ifade ederek, “Türkiye’de sadece dört yerde bulunan bu mamografi cihazıyla teşhisler daha hızlı ve güvenilir olacak. Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"KİTLELERE HIZLI VE RAHAT BİR BİÇİMDE BİYOPSİ YAPILIYOR"

Cihaz hakkında açıklamalarda bulunan Radyoloji Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğr. Üyesi Nisa Başpınar, “Mamografi cihazının esnek parçaları sayesinde çekimler daha az acılı oluyor. 3 boyutlu görüntüler elde edilen cihazla ilaçlı çekimler yapılarak ilaçsız çekimlerde tespit edilemeyen kitleler bu yöntemle çok daha kolay tespit edilebiliyor. Kitlelere hızlı ve rahat bir biçimde biyopsi yapılıyor. Eski usul cihazlara göre bu cihazla hasta konforu çok daha fazla iyileştiriliyor. Hastanemize kazandırılan bu hizmetler için Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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