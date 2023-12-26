HKÜ’de Gaziantep’in Düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü anma programı düzenlendi

Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitlerimiz için yapılan duanın ardından “Gaziantep’in Kurtuluşu” adlı belgesel gösterimi yapıldı.

Programın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Bugün 25 Aralık 2023. Gazi Şehrimizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü kutlu olsun. Yakın zamanda aldığımız şehit haberleri nedeniyle yüreğimiz buruk, acımız büyük. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Hiçbir şartta umutsuzluğa kapılmayacağız. Mücadelemize hep birlikte devam edeceğiz.

Anteplilerin 102 yıl önce yapmış olduğu mücadelesi hala dünyaya örnek teşkil etmektedir. Anteplilerin düşmana karşı verdiği destansı mücadele hepimizin gurur kaynağıdır. Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan ve daha nice isimsiz kahramanın öncülüğünde, Antep halkı hiçbir yerden destek ve yardım almadan, 6 bin 317 şehit vererek, düşman saldırılarına kahramanca karşı koymuş ve Antep, ‘Gazi’ unvanını almıştır. Bugün bizlere düşen; aynı mücadele ruhuyla bu toprakları bize miras bırakan atalarımıza layık bir biçimde var gücümüzle çalışmak ve iyiliği yeryüzünde çoğaltmaktır. Her türlü zorluğa rağmen, vatanından canı pahasına vazgeçmeyen, göğsünü düşmana siper eden şehitlerin ve gazilerin diyarı olan Gazi Şehir Gaziantep’te bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi de, bu bilinçle çalışmalarını sürdürmekte ve ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimizin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanlarını seferber etmektedir” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Dr. Ramazan Yıldırım, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı programda, Dr. Öğretim Görevlisi Murat Erkoç tarafından “Direnişten Kurtuluşa Antep Savunması” konulu konferans verildi.

