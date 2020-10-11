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Hobi olarak başladığı ahşap oymacılığında 2 bin eser üretti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.10.2020 11:08 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Hasan Turgut, ormanlık alanlardan topladığı ağaç parçalarını, kurduğu 30 metrekarelik atölyesinde mutfak ve süs eşyasına dönüştürüyor - Hasan Turgut: - "Bir ağacı, bir ahşabı gördüğümde 'Bundan nasıl bir ürün çıkarabilirim?' diye düşünüyorum. Onun üzerine proje yapıp daha sonra üretime geçiyorum"

ERSEN BERK ÇELİK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Hasan Turgut, 10 yıldır ormanlık alanlardan topladığı ağaç parçalarını ahşap oyma sanatıyla işleyerek 2 bine yakın mutfak ve süs eşyası üretti.

Soğanlıyörük köyünde ikamet eden Turgut, 11 yıl önce özel bir şirketten emekli olduktan sonra hobi olarak ahşap oyma sanatıyla ilgilenmeye karar verdi.

İlk olarak gerekli aletleri satın alıp evinin altında 30 metrekarelik atölye kuran Turgut, köyündeki ormanlık alandan ve farklı yerlerden çeşitli ağaç parçaları topladı.

Zamanla kendini geliştiren Turgut, ağaç parçalarını mutfak ve süs eşyasına dönüştürerek 10 yılda ortaya çıkardığı 2 bine yakın eserini, birçok sergi açarak beğeniye sunma imkanı buldu.

- "Ahşapla uğraşmak insana huzur veriyor"

Turgut, AA muhabirine, ahşapla uğraşmanın insana huzur verdiğini söyledi.

Ürettiği figürlerin ağırlıklı olarak mutfak ve süs eşyaları üzerine olduğunu belirten Turgut, "Bence güzel bir iş. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları olarak görülse de ahşapla uğraşmak insanı dinlendiriyor." dedi.

Turgut, doğayı ve ağaçlarla uğraşmayı çok sevdiğini ifade ederek, "Bir ağacı, bir ahşabı gördüğümde 'Bundan nasıl bir ürün çıkarabilirim?' diye düşünüyorum. Onun üzerine proje yapıp daha sonra üretime geçiyorum. Bir figürün yapımı bazen 1 gün, bazen 2 gün, bazen 1 hafta veya 15 gün sürebiliyor." diye konuştu.

Ürünlerini ilçe merkezinde bulunan sanat sokağının yanı sıra çeşitli festivaller ve bazı alışveriş merkezlerinde sergilediğini anlatan Turgut, çalışmalarına yeni figürler üreterek devam edeceğini sözlerine ekledi.

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