Hobi olarak başladığı ahşap oymacılığında 2 bin eser üretti

Ürettiği figürlerin ağırlıklı olarak mutfak ve süs eşyaları üzerine olduğunu belirten Turgut, "Bence güzel bir iş. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları olarak görülse de ahşapla uğraşmak insanı dinlendiriyor." dedi.

Turgut, doğayı ve ağaçlarla uğraşmayı çok sevdiğini ifade ederek, "Bir ağacı, bir ahşabı gördüğümde 'Bundan nasıl bir ürün çıkarabilirim?' diye düşünüyorum. Onun üzerine proje yapıp daha sonra üretime geçiyorum. Bir figürün yapımı bazen 1 gün, bazen 2 gün, bazen 1 hafta veya 15 gün sürebiliyor." diye konuştu.

Ürünlerini ilçe merkezinde bulunan sanat sokağının yanı sıra çeşitli festivaller ve bazı alışveriş merkezlerinde sergilediğini anlatan Turgut, çalışmalarına yeni figürler üreterek devam edeceğini sözlerine ekledi.

