Hollanda Kadın Boks Milli Takımı, Türkiye ve İrlanda ile girdiği ortak kampı tamamladı

Hollanda Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası kapsamında Türkiye ve İrlanda Milli Takımları ile Kastamonu'da girdiği kampı tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Türk Milli Takımı'nın kampına dahil olan Hollandalı boksörler çalışmalarını tamamlayarak kamp merkezinden ayrıldı.

Hollanda Kadın Boks Milli Takımı'nın Türk başantrenörü Sait Yanık, AA muhabirine, Karadağ'da 11-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde etmek istediklerini söyledi.

Kamp merkezinde Türkiye ve İrlanda ile ortak çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Yanık, "Ortak kampın faydalı olacağını düşünüyorum. Biz Türkiye'deki kamp süremizi kısa tuttuk. Hollanda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada gerekli analiz ve incelemeleri yaptık. Şampiyonadan güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

