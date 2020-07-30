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Hollanda’da yaşayan gurbetçilerden engellilere anlamlı destek

ERZURUM HABERLERİ  | 30.07.2020 15:46 | Son Güncelleme

Hollanda’da yaşayan gurbetçilerin kurduğu "All For Life Vakfı"nca, Erzurum’da bulunan sporcu engellilere basketbol spor engelli sandalyesi hediye edildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında gerçekleşen engelli araç tesliminde, Hollanda’da yaşayan gurbetçilerin kurduğu "All For Life Vakfı", Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla engelli vatandaşların yüzünü güldürdü.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, uzaktaki yakınlarımızın bu anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, daha öncede 80 tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını anımsattı.Hollanda’da yaşayan gurbetçilerin anlamlı çalışmalarla gündeme geldiğini belirten İlbaş, “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi, engelli hizmetlerini çok önemsiyor ve sivil toplum kuruluşlarıyla sinerjinin önemini her fırsatta vurguluyor.

Hollanda’da yaşayan gurbetçilerden engellilere anlamlı destek

Hollanda’da yaşayan gurbetçilerin kurduğu "All For Life Vakfı"nca, Erzurum’da bulunan sporcu engellilere basketbol spor engelli sandalyesi hediye edildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında gerçekleşen engelli araç tesliminde, Hollanda’da yaşayan gurbetçilerin kurduğu "All For Life Vakfı", Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla engelli vatandaşların yüzünü güldürdü.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, uzaktaki yakınlarımızın bu anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, daha öncede 80 tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını anımsattı.
Hollanda’da yaşayan gurbetçilerin anlamlı çalışmalarla gündeme geldiğini belirten İlbaş, “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi, engelli hizmetlerini çok önemsiyor ve sivil toplum kuruluşlarıyla sinerjinin önemini her fırsatta vurguluyor. Yine Sayın Valimiz Okay Memiş de her daim engellilerimizin yanında yer alarak, engellilerimiz için pozitif ayrımcılığa önem veriyor. Kurum çalışma vizyonumuz doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarıyla ulusal ve uluslararası çapta çalışmalar yapıyoruz. Daha öncede All For Life Foundation tarafından kuruluşlarımızda kalan çocuklarımıza anlamlı destekler sağlanmıştı. Bugünde basketbol konusunda uzmanlaşan ve kulüp kuran sporcu engellilerimizi sevindirmiş oldular. Kurban Bayramında engelli sporcularımızı sevindiren ve onları mutlu ederek, büyük duyarlılık gösteren vakıf yöneticilerimizden iş adamı Erdal Elibol ve vakıf üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.
Gençlik Spor Kulübü Üyesi Sebahattin Demirtaş ise başta sayın valimize, basketbol alanında spor yapan engelliler için gönderilen araçlar konusunda All For Life Vakfına, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederek, engellilerin spor yapmasının sosyalleşme açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Hollanda’da yaşayan gurbetçilerden engellilere anlamlı destek

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