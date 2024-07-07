Hollandalı efsaneden maç sonu ilginç yorum! "Türkiye gibilere yetmez"

Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk, EURO 2024 çeyrek finalinde oynanan Hollanda - Türkiye karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Pierre van Hooijdonk maçla ilgili değerlendirmesinde, "Hollanda, harika bir ikinci yarı oynadı. Türkiye, ilk yarıda baskı kurdu. Büyük şanslar yakalayamadılar ama daha iyiydiler.'' dedi.

"TÜRKİYE GİBİLERE YETMEZ"

Sözlerine devam eden Hooijdonk, ''Gakpo ve Memphis, Weghorst'un girişiyle birlikte daha iyi oynamaya başladılar. Xavi Simons ve Memphis'in iyi bir forvet kombinasyonu olduğuna inanmıyorum. Birbirlerini tamamlayıcı değiller. Romanya'ya karşı belki böyle olabilir ama Türkiye gibi daha iyi takımlara karşı yetmez.'' ifadelerini kullandı.

Pierre van Hooijdonk sözlerini şöyle noktaladı: ''Weghorst sahaya girdiğinde Hollanda daha iyi oynadı. Gakpo ile iyi bir ikili oldular."





