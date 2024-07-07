SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. Hollandalı efsaneden maç sonu ilginç yorum! "Türkiye gibilere yetmez"

Hollandalı efsaneden maç sonu ilginç yorum! "Türkiye gibilere yetmez"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.07.2024 00:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımız, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından konuşan Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hollandalı efsaneden maç sonu ilginç yorum! "Türkiye gibilere yetmez"

Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk, EURO 2024 çeyrek finalinde oynanan Hollanda - Türkiye karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Pierre van Hooijdonk maçla ilgili değerlendirmesinde, "Hollanda, harika bir ikinci yarı oynadı. Türkiye, ilk yarıda baskı kurdu. Büyük şanslar yakalayamadılar ama daha iyiydiler.'' dedi.

"TÜRKİYE GİBİLERE YETMEZ"

2024-07-06T190623Z_2144697058_UP1EK761H2LYP_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-NLD-TUR-REPORT

Sözlerine devam eden Hooijdonk, ''Gakpo ve Memphis, Weghorst'un girişiyle birlikte daha iyi oynamaya başladılar. Xavi Simons ve Memphis'in iyi bir forvet kombinasyonu olduğuna inanmıyorum. Birbirlerini tamamlayıcı değiller. Romanya'ya karşı belki böyle olabilir ama Türkiye gibi daha iyi takımlara karşı yetmez.'' ifadelerini kullandı.

Pierre van Hooijdonk sözlerini şöyle noktaladı: ''Weghorst sahaya girdiğinde Hollanda daha iyi oynadı. Gakpo ile iyi bir ikili oldular."

Euro 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Montella mağlubiyeti oyunculara fatura etti!Montella mağlubiyeti oyunculara fatura etti!
Hakan Çalhanoğlu, Montella'yı hedef aldı!Hakan Çalhanoğlu, Montella'yı hedef aldı!
EURO 2024’te yarı final eşleşmeleri belli olduEURO 2024’te yarı final eşleşmeleri belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Türkiye son dakika
En Çok Okunan Haberler
Hakemden skandal üstüne skandal... Bu nasıl sarı kart!

Hakemden skandal üstüne skandal... Bu nasıl sarı kart!

Montella'ya skandal el hareketi!

Montella'ya skandal el hareketi!

Hakan Çalhanoğlu, maçın birinci saniyesinde rekora ortak oldu!

Hakan Çalhanoğlu, maçın birinci saniyesinde rekora ortak oldu!

Kuyumcular gram altının alternatifini açıkladı

Kuyumcular gram altının alternatifini açıkladı

Emekliler dikkat! SGK duyurdu: 'emekliler.gov.tr' hayata geçti

Emekliler dikkat! SGK duyurdu: 'emekliler.gov.tr' hayata geçti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.