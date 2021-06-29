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Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet, Afyonkarahisar'da sergi açılışına katıldı:

29.06.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hollandalı sanatçıların içerisinde yer aldığı sanatsal etkinlikleri düzenlemek ve onlara katkıda bulunmak bizim için çok önemli. Geçen yıl Ankara'da başlayan sergi Nevşehir, Tunceli'nin ardından şimdi de Afyonkarahisar'a uğradı"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Güler Sanat'ın katkılarıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye'de Hollandalı Günlükleri" isimli uluslararası karma serginin açılışına katıldı.

Kwaasteniet, AKÜ Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki karma serginin açılışında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hollanda Büyükelçiliğinin kapalı düzenlediği etkinliklerin ardından Ankara dışında tekrar harekete geçmenin güzel ve anlamlı olduğunu dile getiren Kwaasteniet, şöyle konuştu:

"Kriz zamanlarında sanat ve kültür önemlidir. Özellikle geçtiğimiz yıl sanatçılar için çok iyi bir dönem olmadı. Sanat sektöründe performanslarını sergileyen ve görsel alanda çalışan sanatçılar için. Hollandalı sanatçıların içerisinde yer aldığı sanatsal etkinlikleri düzenlemek ve onlara katkıda bulunmak bizim için çok önemli. Geçen yıl Ankara'da başlayan sergi, Nevşehir, Tunceli'nin ardından şimdi de Afyonkarahisar'a uğradı. Bu program dahilinde sanatçı söyleşileri de bulunuyor."

Kwaasteniet, iş birliği için Afyonkarahisar Valiliği, AKÜ Rektörlüğü ile karma sergide eserleri bulunan Hollandalı sanatçılar Arjen Zwart, Jeroen Paalvast ve Koenraad Marinus Van Lier'e teşekkür etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi ile karma serginin açılışını yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise Türkiye'de yaşayan 3 Hollandalı sanatçının "Türkiye'de Hollandalı Günlükleri" uluslararası karma sergide, resimden çizime, fotoğraftan heykel ve video eserlerinin yer aldığı vurguladı.

Konuşmaların ardından uluslararası karma sergi gezildi.

Sergi, 20 Ağustos'a kadar sanatseverlerce gezilebilecek.

Karma serginin açılışına İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, daire müdürleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruşu temsilcileri katıldı.

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