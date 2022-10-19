Honda, havacılık sektöründeki yeniliklerine devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen jet üreticilerinden Honda Aircraft Company, HondaJet'in yeni modeli olan Elite II'yi Orlando'daki İş Havacılığı Kongre ve Sergisi'nde (NBAA-BACE) tanıttı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Ulusal İş Havacılığı Derneği'nin dün başlayıp 20 Ekim'e kadar Orlando'da gerçekleştirdiği İş Havacılığı Kongre ve Sergisi'nde, performansı ve konforu geliştirilen yeni HondaJet Elite II modeli, Honda Aircraft Company tarafından tanıtıldı. Ayrıca, HondaJet’in otomasyon teknolojilerindeki gelişmeler de duyuruldu.

Geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Honda Aircraft Company'nin tanıtımını gerçekleştirdiği en yeni modeli olan HondaJet Elite II, sınıfının en hızlı, yüksek ve uzun menzilli uçağı olarak öne çıkıyor. Elite II, hafif bir jet olmasının etkisiyle yüksek bir performans ve en yüksek verimlilikte yakıt tüketimi de sunuyor.

Otomasyon teknolojilerinin hız kazanmasıyla Honda Aircraft Company, 2023'ün sonuna kadar Autothrottle adı verilen uçuş sırasında kullanılan güç yönetim otomasyonunu ve acil durumlarda otonom şekilde jeti kontrol etmek için devreye giren Emergency Autoland teknolojilerini de jetlerinde kullanmayı planlıyor.

HondaJet modellerinin otomasyon teknolojileri ile iyileştirilmesi ve operasyonel güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Aircraft Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hideto Yamasaki, HondaJet Elite II'nin performans, konfor ve stilin tüm alanlarında kategorisinin ötesinde olduğunu belirtti.

Yamasaki, gelecek yıl pazara sunmaya hazırlandıkları yeni teknolojiler ve otomasyon yolculuğunu ileriye taşımaktan heyecan duyduklarını aktardı.

- HondaJet’in HF120 motoru, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) testini tamamladı

Honda'nın havacılık çalışmaları için ortak girişimi olan GE Honda Aero Engines (GE Honda), HF120 motorunun yüzde 100 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanım testini başarıyla geçti.

Jet yakıtı olarak petrol yerine biyolojik kökenli yemeklik yağlar ve atık yağlar gibi sürdürülebilir kaynaklardan üretilen SAF, GE Honda tarafından üretilen ve HondaJet modellerinde kullanılan HF120 motorundaki testi tamamlandı. Testin sonucu, yüzde 50'lik oranda SAF karışımları ile çalışan motorun yüzde 100 SAF yakıtını kullanarak da çalışabileceğini gösteriyor. Test sürecinde SAF yakıtı kullanımı ile diğer fosil kaynaklı jet yakıtlarına eş değer motor performansı gözlendi.

Honda'nın sürdürülebilirlik hedefleri için de önemli bir adım olan bu test ile HF120'nin karbon nötr çalışmalarına da katkı sağlaması planlanıyor. Sınıfın yakıt konusunda en verimli motoru olmasıyla dikkati çeken HF120'nin yüzde 100 SAF kullanımı için testler ve geliştirme çalışmaları devam ediyor. Honda tarafından üretilen jetlerde de karbon emisyonlarının azaltılması ve jet alanındaki sürdürülebilirliğin geleceğine öncülük etme yolculuğu sürüyor.

