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Honda Türkiye, 20 Nisan'da üretime başlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.04.2020 16:12 | Son Güncelleme

Honda Türkiye, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiği Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarına 20 Nisan'da tekrar başlayacağını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Honda Türkiye gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan’da Kocaeli Şekerpınar’daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu.

Honda Türkiye’den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarını 23 Mart’ta geçici olarak askıya alan firmanın, gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan'da Kocaeli Şekerpınar'daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağı kaydedildi.

Honda Türkiye, 2 Nisan tarihinde yaptığı duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan'dan 13 Nisan'a kadar ara vermişti. Şirket daha sonraki açıklamasında ise Kovid-19 salgını sebebiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattığını duyurmuştu.

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Honda Honda Türkiye

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