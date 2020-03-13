Horasan Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı

Horasan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsü bahane ederek fırsatçılık yapan, ürün stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın’ın talimatıyla koronavirüsü bahane ederek Küresel bir salgınla, ulusal mücadelenin verildiği bugünlerde devletimizin tüm organları vatandaşların sağlığı için üst düzey tedbir alırken, ürün fiyatlarında artış yapanlara Zabıta Müdürlüğü göz açtırmıyor. Etiket kontrolü yapan ekipler , esnaflara uyarılarda bulundu fırsatçılık yapan ve ürün stoklayan işyerlerine karşı her türlü tedbiri alarak denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri, bugün sabah saatlerinden itibaren denetimlerine başladı. Ekiplerin, ziyaret ettikleri işyerlerinde başta fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve ürün fiyatlarındaki değişikleri kontrol etti tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapan işyerlerine fırsat verilmeyeceğini ve bu gibi durumlarda işletmelere ciddi oranlarda para cezası uygulanacağını belirtti.

Horasan Belediyesi yetkilileri de, işyerlerine yönelik denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların bu konuyla ilgili her türlü şikayetlerini Horasan Belediyesi’nin (0442) 711 42 00 nolu telefon hattına İhbar yapabileceklerini hatırlattı.



