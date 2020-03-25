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Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden denetim ve bilgilendirme ziyaretleri

ERZURUM HABERLERİ  | 25.03.2020 18:14 | Son Güncelleme

Erzurum Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından lokanta-restoran, fırın ve perakende satış noktalarında faaliyet gösteren işletme sahibi ve çalışanlarına korona virüse(kovid-19) karşı hangi önlemlerin alınması gerektiği anlatıldı.Özellikle personel hijyeni, el hijyeni, personelin sağlığı, ekipman ve işletme dezenfeksiyonu, maske-bone-eldiven kullanımı, hijyen bariyerleri, havalandırma, açıkta gıda satışı yapılmaması gibi konuların virüsün yayılmasının engellenmesinde büyük önem arz ettiği gıda işletmelerine anlatıldı.

Erzurum Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından lokanta-restoran, fırın ve perakende satış noktalarında faaliyet gösteren işletme sahibi ve çalışanlarına korona virüse(kovid-19) karşı hangi önlemlerin alınması gerektiği anlatıldı.
Özellikle personel hijyeni, el hijyeni, personelin sağlığı, ekipman ve işletme dezenfeksiyonu, maske-bone-eldiven kullanımı, hijyen bariyerleri, havalandırma, açıkta gıda satışı yapılmaması gibi konuların virüsün yayılmasının engellenmesinde büyük önem arz ettiği gıda işletmelerine anlatıldı. Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Ayhan’ın katılım sağladığı denetimlerde Gıda işletmelerinde korana virüsten Korunmak İçin 10 Altın Kural konulu afiş dağıtımı gerçekleştirildi. ilçede faaliyet gösteren işletme sahipleri İlçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu denetim ve bilgilendirme ziyaretlerinden duymuş oldukları memnuniyetleri dile getirerek ekiplere teşekkür ettiler.

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