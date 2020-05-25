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Horasanda 2 mahalle 2 apartman karantinaya alındı

ERZURUM HABERLERİ  | 25.05.2020 13:02 | Son Güncelleme

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kırklar Mahallesinde ve merkezde bulunan bir mahallede pozitif vakalar çıkınca iki apartman karantinaya alındı.

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kırklar Mahallesinde ve merkezde bulunan bir mahallede pozitif vakalar çıkınca iki apartman karantinaya alındı. Vaka sayısının artmasında bayram tatili için Horasan’a gelen vatandaşların sebep olduğu öğrenildi.
Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kırklar Mahallesinde ve merkezde bulunan iki apartmanda yurt dışından geldikleri belirlenen kişilerin korona testleri pozitif çıktı.
Mahalleye Kuveyt’ten gelen iki kişide Korona virüs tespit edildi. Dışarıdan gelen kişilerin mahallede temas ettiği kişiler ise tek tek tespit edilerek sağlık taramasından geçirildi. Tarama çalışmalarında durumu şüpheli kişiler hastaneye sevk edildi jandarma ekipleri Kırklar mahallesinin giriş çıkışını kapatırken merkezde bulunan iki mahallede iki apartman etrafını ise polis ekipleri karantinaya aldı filyasyon tespit ekipleri iki mahalle genelinde çalışmalarına başladı.
Öte yandan, Bayramdan bir gün öncede ilçede Kırkgözeler Mahallesi ise Kars’tan gelen bir kişinin 9 kişiye bulaştırdığı Korona virüs sebebiyle karantinaya alınmıştı.

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