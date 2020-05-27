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Horasanlılar maske takma kuralına uyuyor

ERZURUM HABERLERİ  | 27.05.2020 13:45 | Son Güncelleme

Erzurum Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan maske takma kararı Horasan’da da bugün uygulanmaya başladı.Erzurum’un Horasan ilçesinde bayram öncesi Kırkgözeler Mahallesi’nde görülen vaka artışı üzerine mahalle giriş çıkışları kapatılarak karantinaya alınmıştı.

Erzurum Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan maske takma kararı Horasan’da da bugün uygulanmaya başladı.
Erzurum’un Horasan ilçesinde bayram öncesi Kırkgözeler Mahallesi’nde görülen vaka artışı üzerine mahalle giriş çıkışları kapatılarak karantinaya alınmıştı. İlçeye bayram nedeniyle yurtdışından gelen vatandaşlarda da vakaya rastlanması üzerine merkezde iki apartman ve Kırklar Mahallesi de karantinaya alındı.
Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara uymaları konusunda vatandaşlar uyarıldı.
Horasan Kaymakamı Cüneyt Caner sabah saatlerinde ilçe genelinde yapılan denetimleri yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Kaymakam Caner, “Aldığımız bütün tedbirler toplum sağlığı için görmediğimiz bir düşmanla savaş halindeyiz. Vatandaşlarımız bugün başlayan maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kuralına tam anlamıyla uymaya başladılar, kendilerine teşekkür ediyorum. Hep birlikte kurallara riayet ederek bu virüsün de üstesinden geleceğiz” dedi. Kaymakam Caner ekiplerin denetimlerinin artarak devam edeceğini de bildirdi.
Horasan Kaymakamlığı ve Horasan Belediyesi ortaklığıyla İlçe Halk Eğitim Merkezinde üretilen çok sayıda maskenin vatandaşlara dağıtımı gerçekleştirildi. İlçe genelinde polis ve zabıta ekipleri de vatandaşları sosyal mesafe ve maske takma konusunda ekip otolarından anons yaparak uyarıyor.

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