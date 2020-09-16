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Horata Çayının çevresine yeni bir yaşam alanı kurdu

MALATYA HABERLERİ  | 16.09.2020 15:06 | Son Güncelleme

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çilesiz ve Tecde Mahallelerinin birleşme noktasında, Horata Çayının çevresine yeşil alanları, sosyal donatıları, aydınlatmaları ve oturma bölümleriyle vatandaşların gönül rahatlığıyla dinlenebileceği güzel bir yaşam alanı kurduklarını söyledi.Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen park çalışmasını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un sosyal dokusuna farklı değerler katacak sosyal yaşam alanlarına bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çilesiz ve Tecde Mahallelerinin birleşme noktasında, Horata Çayının çevresine yeşil alanları, sosyal donatıları, aydınlatmaları ve oturma bölümleriyle vatandaşların gönül rahatlığıyla dinlenebileceği güzel bir yaşam alanı kurduklarını söyledi.
Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen park çalışmasını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un sosyal dokusuna farklı değerler katacak sosyal yaşam alanlarına bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Yeşilyurt’un dört bir tarafına modern ve konforlu yaşam alanları kazandırmaya devam ettiklerini belirten Çınar, "Son yıllarda hayata geçirdiğimiz gerek yol açma ve genişletme gerekse de park çalışmalarımızla farklı bir hüviyete bürünen ve çehresi her geçen gün değişen Çilesiz ile Tecde mahallelerimizin birleşme noktasına her yönüyle değerli ve güzel bir park alanı oluşturdu. İlçemizin daha fazla yeşil alana ve parklara kavuşması noktasında büyük bir özveriyle çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin titiz çalışması neticesinde Horata Çayımızın etrafına çok güzel bir yaşam alanı oluşturduk. Parkımız gerek mimari tasarımı gerekse de yeşil alanları, sosyal donatıları ve aydınlatmasıyla Horata Çayımızın eşsiz güzelliğini ve sakinliğini daha fazla ön plana çıkarmıştır. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap eden özellikleri içerisinde barındıran parkımız Yeşilyurt’umuza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Atıl vaziyette olan alanın daha nezih ve daha yaşanabilir bir seviyeye ulaşmasında büyük bir gayretleri olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür eden Çınar, “Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla dinlenebileceği, çocuklarımızın huzurlu ortamlarda eğlenip spor yapabilecekleri sosyal yaşam alanlarımızın sayısını artırmaktan onur duymaktayız. İlçemize değer katmak ve geleceğe hazırlamak adına dur durak bilmeden çalışıyoruz" diye konuştu.

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