Horata Mesire alanındaki taş duvarlar yenilendi

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların sirkülasyonunun az olmasından yararlanan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Horata Mesire alanındaki taş duvarlarda düzenleme çalışmaları yapıyor.

Malatyalıların yaz aylarında yoğun olarak ziyaret ettiği merkez ilçe Yeşilyurt Konak Mahallesi Horata Mesire alanındaki çevre ve kanal taş duvarları zaman içerisinde yıpranarak ziyaretçiler için tehlikeli duruma geldi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşların ziyaretine kapalı olan park alanında Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar yapılıyor. Salgın sonrasında parkın açılmasıyla birlikte vatandaşların güvenli bir şekilde piknik yapmalarını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, Horata Mesire alanında bulunan taş duvarlarda yenileme çalışmaları başlatarak vatandaşların güvenlik endişelerine son verdi. Horata Mesire alanında yapılan çalışmalar kapsamında mesire alanını çevreleyen ve zaman içerisinde yıpranan çevre taş duvarlar tamamen yenilendi. Kar ve yağmur sularının toprakta meydana getirdiği kayma sonrasında kanal taş duvarlarında meydana gelen yıkılmalar sonrasında kanal taş duvarları da tamamen yenilendi.

Bu kapsamda 83 metre uzunluğunda ve 3 kademeli 6 metre yüksekliğinde yeni taş duvarlar yapılarak mesire alanı daha güvenli bir hale getirildi. Horata Mesire alanındaki çalışmalar taş duvarların üzeri panel çitlerle çevrilerek tamamlanmış olacak.

