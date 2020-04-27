YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Horata Mesire alanındaki taş duvarlar yenilendi

Horata Mesire alanındaki taş duvarlar yenilendi

MALATYA HABERLERİ  | 27.04.2020 15:30 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların sirkülasyonunun az olmasından yararlanan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Horata Mesire alanındaki taş duvarlarda düzenleme çalışmaları yapıyor.Malatyalıların yaz aylarında yoğun olarak ziyaret ettiği merkez ilçe Yeşilyurt Konak Mahallesi Horata Mesire alanındaki çevre ve kanal taş duvarları zaman içerisinde yıpranarak ziyaretçiler için tehlikeli duruma geldi.

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların sirkülasyonunun az olmasından yararlanan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Horata Mesire alanındaki taş duvarlarda düzenleme çalışmaları yapıyor.
Malatyalıların yaz aylarında yoğun olarak ziyaret ettiği merkez ilçe Yeşilyurt Konak Mahallesi Horata Mesire alanındaki çevre ve kanal taş duvarları zaman içerisinde yıpranarak ziyaretçiler için tehlikeli duruma geldi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşların ziyaretine kapalı olan park alanında Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar yapılıyor. Salgın sonrasında parkın açılmasıyla birlikte vatandaşların güvenli bir şekilde piknik yapmalarını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, Horata Mesire alanında bulunan taş duvarlarda yenileme çalışmaları başlatarak vatandaşların güvenlik endişelerine son verdi. Horata Mesire alanında yapılan çalışmalar kapsamında mesire alanını çevreleyen ve zaman içerisinde yıpranan çevre taş duvarlar tamamen yenilendi. Kar ve yağmur sularının toprakta meydana getirdiği kayma sonrasında kanal taş duvarlarında meydana gelen yıkılmalar sonrasında kanal taş duvarları da tamamen yenilendi.
Bu kapsamda 83 metre uzunluğunda ve 3 kademeli 6 metre yüksekliğinde yeni taş duvarlar yapılarak mesire alanı daha güvenli bir hale getirildi. Horata Mesire alanındaki çalışmalar taş duvarların üzeri panel çitlerle çevrilerek tamamlanmış olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Aliağa, online alışverişi sevdi

Aliağa, online alışverişi sevdi

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

Malatya Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:28
Öğle
12:29
İkindi
16:15
Akşam
19:21
Yatsı
20:46

Malatya Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Burcu Kiğılı Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Tarık Eczanesi
Merkez
Yenipetek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Battalgazi Belediyesi önünde İstiklal Marşı coşkusu

Battalgazi Belediyesi önünde İstiklal Marşı coşkusu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

TSK'den ihraç edilmesine rağmen askeri kimlik taşıyınca gözaltına alındı

TSK'den ihraç edilmesine rağmen askeri kimlik taşıyınca gözaltına alındı

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.