YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Horoz, Antalyaspor’a bileniyor

Horoz, Antalyaspor’a bileniyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.09.2020 14:24 | Son Güncelleme

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Denizlispor, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.Süper Lig 2020-2021 sezonunun 3.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde, Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.Koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan yeşil-siyahlı futbolcular, güç ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Denizlispor, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig 2020-2021 sezonunun 3.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde, Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan yeşil-siyahlı futbolcular, güç ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, yapılan taktiksel çalışmaların ardından sona erdi.
Yeşil-siyahlı ekibin, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edeceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi

Denizli Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:46
Öğle
13:01
İkindi
16:25
Akşam
19:05
Yatsı
20:21

Denizli Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Bayraktar Eczanesi
Merkezefendi
Dağdelen Eczanesi
Merkezefendi
Erdem Eczanesi
Merkezefendi
Özgen Eczanesi
Merkezefendi
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Gökkuşağı Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Denizli Ülkü Ocaklarından anlamlı hareket
Denizli Ülkü Ocaklarından anlamlı hareket
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.