“Hoştur Gastronomi” ekibi Erzurum’daydı

Türkiye’nin birbirinden tanınmış gurmeleri, gastronomi uzmanları, mutfak yazarları, masterchef ve beslenme danışmanlarından oluşan “Hoştur Gastronomi” ekibi Erzurum’a adeta çıkarma yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in davetlisi olarak Erzurum’a gelen ekip, Dadaşlar diyarının geleneksel ve yöresel tatlarına hayran kaldı. Cağ kebabından ekşili yahniye, pestil çullamasından göğermiş peynire varıncaya kadar Erzurum’a has lezzetleri birer birer tadan Hoştur Gastronomi ekibi, medeniyetler beşiği olan kentin tarihi, tabii ve doğal güzellikleriyle de kucaklaştı. Aralarında gazeteciler, televizyon programcıları ve yayıncıların da bulunduğu ekip, Erzurum izlenimlerini sosyal medyanın ilgisine anlık olarak sunarken, çekim ekibi ise, iki gün süren geziyi adeta belgesele dönüştürdü.

Erzurum Havalimanı’nda Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından karşılanan Hoştur Gastronomi ekibi, öğle saatlerinde ulaştığı Erzurum’da ilk olarak cağ kebabın tadına baktı. Etin pişirilmesinden sunumuna, salata çeşidinden doğal içeceklere varıncaya kadar cağ kebap ziyafetinin her aşamasını kayda geçen gurme, gastronomi uzmanı ve mutfak yazarlarından oluşan ekip, kadayıf dolmasının tadına bakmayı da ihmal etmedi. Hoştur Gastronomi ekibinin tam puan verdiği cağ kebabı ziyafetinin ardından gerçekleştirilen şehir turu ise, görülmeye değerdi. Çifte Minareli Medrese’den Yakutiye Medresesi’ne, Erzurum Kalesi’nden Kongre Müzesi’ne varıncaya kadar şehrin tarihi ve turistik mekânlarını gezen ekip, kıtlama çayı ise Temelli Kıraathanesi’nde yudumladı.

Hoştur Gastronomi ekibi, konakladıkları otellerde de yine yöresel ikramlarla karşılanırken, akşam yemeği için konuk oldukları Erzurum Evleri’nde ise, şehrin kültürel güzelliklerine de tanıklık etti. Halk oyunları gösterisi ve Erzurumlu halk ozanlarının katılımıyla taçlandırılan akşam yemeğinde; lor dolmasından şalgam dolmasına, ayran çorbasından hıngel ve tatar böreğine, muşmula turşusundan bakraca varıncaya kadar Erzurum mutfağının birbirinden farklı tatlarıyla tanışan ekip, Erzurum türküleri eşliğinde tel helva çekmeyi de ihmal etmedi.

Erzurum gezisinin ikinci gününe yine Dadaşlar diyarına has yöresel kahvaltıyla başlayan Hoştur Gastronomi ekibine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de eşlik etti. Göğermiş peynir, pestil çullaması, kuru kaymak, peynir helvası, karnavas pekmezi, çaşır kavurması ve birbirinden farklı hamur işi tatlarla süslenen kahvaltı sofraları karşısında adeta gözleri kamaşan ekibe özel olarak cirit gösterisi de yapıldı. Erzurum Cirit Alanı’ndaki ciritçilerin kar üstünde sergiledikleri performansa hayran kalan Hoştur Gastronomi ekibinin öğle yemeği mönüsünü ise, Gliko, Kesme Aşı, Lahana Dolması, Şalgam Çırtması, İncir Dolması, İspir Fasulyesi ve Pazılı Bulgur Pilavı gibi yörenin dayanılmaz tatları süsledi.

Daha sonra araçlarla Palandöken Kayak Merkezi’ne taşınan Hoştur Gastronomi ekibi, gondollarla Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerine ulaştırıldı. Palandöken’in ihtişamı karşısında adeta büyülenen ekip, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le çay saatinde buluşurken, Erzurum mutfağına hayran kaldıklarının özellikle altını çizdi. Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum’un binlerce yıllık tarihsel bir geçmişinin bulunduğunu hatırlatarak, “Erzurum’da mutfak tarih demek, kültür demek, medeniyetlere beşiklik etmiş bu kadim kentin konuşan dili demek” ifadesini kullandı. Türkiye’nin dört bir yanını gezen Hoştur Gastronomi ekibini Erzurum’da ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Sekmen, “Erzurum’da teneffüs edilen oksijen bile başlı başına bir turizm potansiyeli iken, oldukça zengin geleneksel ve yöresel mutfağımızı değerlendirmemek büyük eksiklik olurdu” diye konuştu.