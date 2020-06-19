YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Huawei Days kapsamında "indirimli teklif" sunuluyor

Huawei Days kapsamında "indirimli teklif" sunuluyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.06.2020 13:06 | Son Güncelleme

Huawei Online Mağaza üzerinden alışveriş yapacak tüketiciler, 18-22 Haziran'da geçerli olan indirimlerden faydalanabilecek

İSTANBUL (AA) - Huawei’nin Türkiye’de hızla büyüyen Huawei Online Mağazası, 18-22 Haziran'da geçerli olan tekliflerle kullanıcılara indirim fırsatları sunuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 18-22 Haziran tarihleri arasında Huawei Online Mağaza üzerinden alışveriş yapacak tüketiciler, Huawei P40 Pro, P40 ve P40 lite E akıllı telefonlardan aldıklarında sadece 1 TL farkla Huawei FreeLace kablosuz kulaklık sahibi olabilecek.

Buna ek olarak P40 Pro ve P40 alan tüketiciler 50 GB, P40 lite E alan tüketiciler ise 15 GB’lık bulut hizmetinden 12 ay boyunca ücretsiz yararlanabilecek. Kampanya süresince P40 Pro fiyatı 11.999TL, P40 fiyatı 8.499TL ve P40 lite E fiyatı ise 3.199TL olarak tüketiciye sunuluyor.

Huawei Days kapsamında ayrıca, Huawei’nin giriş seviyesi telefonlarından olan Huawei Y5p ve Y6p model akıllı cep telefonları da fırsat kampanyasına dahil ediliyor. Huawei Y5p veya Y6p satın alan kullanıcılar, sadece 1 TL farkla Huawei Band 3e akıllı bileklik sahibi olabiliyorlar. 18-22 Haziran tarihleri arasında sürecek Huawei Days kampanyası dahilinde Huawei Y5p akıllı telefonun fiyatı 2.599TL, Y6p’nin fiyatı ise 2.899TL olarak satışa sunuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını kurtarmak için pencereden atladı Canını kurtarmak için pencereden atladı
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:46
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.