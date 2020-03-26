Huawei P40 serisi sanal lansman ile duyuruldu

İSTANBUL (AA) - Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, yeni Huawei P40 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarının üç yeni modelini bugün gerçekleştirilen sanal lansman ile duyurdu. Şirket açıklamasına göre, Huawei P40 serisi güçlü kamera donanımı, üst düzey 5G özellikleri ve modern tasarımı ile dikkati çekiyor. Huawei P40 serisinde bulunan 1/1.28 inçlik sensör, düşük ışıklı ortamlarda çekim performansını önemli ölçüde artıran 50 megapiksellik kamera donanımına sahip. Geliştirilmiş periskop tasarımı ile 10x değerinde gerçek optik yakınlaştırma, ürünün öne çıkan bir diğer özelliğini oluşturuyor. Serinin tüm ürünleri, Kirin 990 5G ile güçlendirilirken, yüksek hızlı 5G ile Wi-Fi 6 Plus desteğine de sahip. Bu donanım, kullanımı kolaylaştıran dörtlü kavisli ekran ve kompakt bir kasa ile tamamlanıyor. - Tasarım özellikleri Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro+, dörtlü kavisli ekran tasarımına sahip. Daraltılan çerçeveler ve aerodinamik kavisli köşeler, daha sağlıklı bir ekran izleme işlevi ve ergonomi sağlarken, gelişmiş ekran içi parmak izi tarayıcısı ve önceki modellere göre yüzde 30 daha hızlı biyometrik kimlik doğrulama özelliklerini de barındırıyor.

Huawei P40 Pro ve Huawei P40, kullanıcılarına buz beyazı, derin deniz mavisi ve siyah olmak üzere üç parlak ve pembe altın ve gümüş buz olmak üzere iki mat renk serisi seçeneklerini sunuyor. Huawei P40 Pro modeli ise beyaz ve siyah seramik renk seçenekleriyle dayanıklılığı artırmak ve zaman içindeki yıpranmaların önüne geçmek için, fırınlanmış ve cilalanmış bir nano teknoloji seramik arka panelle müşterilerle buluşuyor. - "Süper Yüksek Tanımlı" fotoğraflar Huawei P40 serisinde yer alan gelişmiş Ultra Vision Leica kamera sistemi, dört arka ve üç ön kameralı konfigürasyonlar birlikte Penta kamera ile destekleniyor. Huawei P40, ultra geniş açılı, geniş açılı ve telefoto lenslerle üst düzey görsel sonuçlara imza atıyor. Huawei P40 Pro ise geliştirilmiş Leica Quad kamerası, 100x değerinde hem dijital hem de optik SuperSensing Zoom özelliklerini desteklemek için, daha güçlü bir SuperSensing Cine kamera ve 3D derinlik algılama kamerası özelliklerini barındırıyor. Tüm P40 serisinde yer alan Huawei Ultra Vision sensör, piksel seviyelerinde dikkat çekici değerler sunuyor.

Seri, tüm ışık koşullarında yüksek hızlı odaklanma için, çapraz ölçümle 1/1.28 inç ve 50 megapiksel değerlerine ve Octa PD AutoFocus'a erişim için piksel ölçüm özelliğine sahip. P40 serisi ayrıca, Huawei XD Fusion Engine ile yapay zekadan da yararlanıyor. Cilt tonunun doku ve renk doğruluğunu yüzde 45 artıran yeni çok spektrumlu renk sıcaklık sensörü ve AI AWB algoritması ile ise görsellerde gerçekçilik ön plana çıkıyor. Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro+, cihazların imzası niteliğindeki gelişmiş portre efektleri için, otomatik netleme ve bokeh simülasyonunu destekleyen XXMP selfie kamerası ve IR derinlik kamerasının yanı sıra, ortam aydınlatmasından bağımsız olarak cihazın kilidini güvenle açmak için IR yüz tanıma kilidine de sahip. Huawei, P40 serisi özelinde ayrıca, hareketli görsellerden en iyi kareleri almak için yapay zekadan yararlanan yeni galeri özelliği, Huawei Golden Snap'i de tanıttı. AI Remove Passerby ve AI Remove Reflection özellikleri, istenmeyen nesneleri ve parlamayı kadrajdan çıkarıyor ve kullanıcıların en iyi görselleri elde etmelerini sağlıyor.