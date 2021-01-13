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Huawei Watch GT 2 Pro'dan geliştirilmiş sağlık izleme yetenekleri

13.01.2021 17:19 | Son Güncelleme:
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Huawei Watch GT 2 Pro'da, kullanıcıları motive etmek için rehberli bir hizmet sunan 10'dan fazla koşu kursu önceden yüklenmiş olarak geliyor

İSTANBUL (AA) - Huawei Watch GT 2 Pro, kullanıcılara geliştirilmiş sağlık izleme yetenekleri sunuyor.

Huawei açıklamasına göre, Huawei Watch GT 2 Pro, dış mekan sporlarında bile çizilmeye karşı dayanıklı safir cam saat kadranıyla sunuluyor. Saat gövdesi ise hafif ve sağlam titanyumdan üretildi.

Huawei Watch GT 2 Pro'nun yüzeyi sayesinde kullanıcılar, akıllı saatlerini en zorlu koşullarda kullanmış bile olsalar, 200'den fazla saat yüzü arasında tarzlarına uygun bir tane seçerek ve isterlerse kayışlarını herhangi bir saat kayışı ile değiştirerek kullanmaya devam edebiliyor.

Ayrıca Huawei Share OneHop Watch Face fonksiyonu ile kullanıcıların fotoğraf galerilerinden görüntüleri aktarmak için Huawei Watch GT 2 Pro'larını akıllı telefonlarına dokundurarak saat yüzünü gerçekten kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar, dış mekanı keşfederken gelgit zamanlarını, takımyıldızı ve ayın evrelerini gösteren farklı saat yüzleri de seçebiliyor.

Huawei Watch GT 2 Pro, aralarından seçim yapılabilecek 100'den fazla egzersiz modu sunuyor. Huawei Watch GT 2 Serisi'nde bulunan diğer egzersiz modlarının yanına kayak, kros kayağı, snowboard ve golf gibi yeni spor modları da dahil edildi. Kayak modları, güvenliği sağlamak için sesli hatırlatıcılarla kullanıcıların ortalama hızını, mesafesini, kümülatif inişini, maksimum eğimi, kalp atış hızını, kandaki oksijen doygunluğunu (Sp02) ve daha birçok parametreyi izliyor. Golf modu, kullanıcının salınım temposunu ve hızını analiz ediyor ve saat yüzünde görsel vuruş gösterimleri sağlıyor.

- Profesyonel sağlık takibi

Huawei Watch GT 2 Pro'da, kullanıcıları motive etmek için rehberli bir hizmet sunan 10'dan fazla koşu kursu önceden yüklenmiş olarak geliyor. Huawei Watch GT 2 Pro, önemli ölçüde geliştirilmiş sağlık izleme yetenekleri sunuyor. Yenilenen Huawei TruSeen 4.0+ nabız izleme teknolojisi, daha doğru okumalar sağlamak için 6'sı 1 arada LED lens ve safir arka cam ile bir araya geliyor. Huawei Watch GT 2 Pro, herhangi bir spor yaparken gerçek zamanlı kalp atış hızı izlemeyi de destekliyor. Böylece gerçek zamanlı kalp atış hızını, egzersiz kalp atış hızını, yüksek kalp atış hızı uyarısını, en yüksek oksijen alımını (VO2 Max), toparlanma süresini ve daha birçok ölçümü kullanıcıya sunuyor.

Sağlık yönetimi senaryolarında Huawei Watch GT 2 Pro, 24 saatlik nabız izleme, dinlenme nabzı izleme, anormal kalp atışı bildirimleri, bilimsel uyku izleme, tüm gün stres izleme ve kan oksijen satürasyonu (SpO2) ölçümünü de destekliyor.

Huawei Watch GT 2 Pro, 2 bin 299TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ve vade farksız 4 taksitle ödeme fırsatıyla ile Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.

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