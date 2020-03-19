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  4. Huawei, Windows ve Android arasında paylaşımı artırıyor

Huawei, Windows ve Android arasında paylaşımı artırıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.03.2020 15:29 | Son Güncelleme

Çoklu Ekran Paylaşımı özelliği, telefon ekranının doğrudan Windows masaüstünde ayrı bir masaüstü gibi görüntülenmesini sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin yeni Çoklu Ekran Paylaşımı özelliği, Windows ve Android arasındaki iletişimi ileri seviyeye taşıyor.

Şirket açıklamasına göre, Huawei Share ile gelen yeni Çoklu Ekran Paylaşımı (Multi-screen Collaboration), telefon ekranının doğrudan Windows masaüstünde ayrı bir masaüstü gibi görüntülenmesini ve kullanılmasını sağlıyor.

Çoklu Ekran Paylaşımı, sadece dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında dosya aktarımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında iş birliği yapılmasını da sağlıyor.

Ayrıca, klavye, kamera, mikrofon ve fare gibi dizüstü bilgisayar aksesuarları artık Huawei akıllı telefonun çevre birimleri olarak kullanılabiliyor.

Bu yeni özelliklerle Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, "sürükle-bırak" özelliğiyle beraber akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin,akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği sistem, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara erişim imkanı sunuyor.

Bu yeni teknoloji, Kirin 980 ve üzeri işlemcili, EMUI 10 ve üzeri yüklü modeller EMUI 10 yüklü Huawei telefonlar ile birlikte Huawei Share özellikli ve PC Manager 10 ve daha üst sürümleri yüklenen MateBook modellerinin tamamında çalışıyor.

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