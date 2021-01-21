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Huawei'den "etkili bir online öğrenim için" MatePad T10s

21.01.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Huawei'den "etkili bir online öğrenim için" MatePad T10s

İSTANBUL (AA) - Huawei "Etkili bir online öğrenim", üretkenlik ve eğlence odaklı tasarlanan Huawei MatePad T10s'i öneriyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei MatePad T10s ile ses girişi kalitesi, sesleri uzak mesafeden net bir şekilde alabilen mikrofon sistemi sağlanıyor.

MatePad T10s'in mikrofonları gürültü engellemeyi destekliyor bu nedenle daha iyi bir ses kalitesi için arka plan gürültüsü de azaltılıyor. Ayrıca Harman Kardon tarafından tasarlanan çift hoparlörlü ses çıkışı, konuşmaların en net şekilde duyulmasını sağlıyor.

Tablet sunduğu "FollowCam" özelliğiyle çevrimiçi bir sınıfta, toplantıda veya başka bir canlı yayın oturumunda, kullanıcının hareket halindeyken bile izleyebilmesini ve kadrajın dışına çıkmadan hareket etmesi için daha fazla özgürlük sağlıyor.

Huawei MatePad Serisi, birçok göz koruma özelliğini destekliyor. Öncelikle TÜV Rheinland tarafından onaylanmış mavi ışığı filtreleyen Göz Konforu Modu, kullanıcıların gözlerini etkili bir şekilde korumak için 1980 x 1200 çözünürlükteki ekran Huawei ClariVu Ekran Geliştirme teknolojisi ile uyum içinde çalışıyor. Huawei MatePad T10s ayrıca Kids Corner tarafından duruş, parlaklık, engebeli yol ve mesafe uyarılarını desteklemek için kullanılan birçok sensör içeriyor.

Huawei MatePad T10s, rahat ve sağlıklı bir okuma deneyimi sağlamak için kontrastı, parlaklığı, keskinliği, doygunluğu ve daha fazlasını ayarlayarak e-Mürekkep efektlerini taklit eden e-Kitap modu da sunuyor.

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