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Huawei'den "kan oksijen doygunluğu" takip özelliği

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.04.2020 11:55 | Son Güncelleme

Huawei, yeni akıllı saatiyle kullanıcılara kan oksijen doygunluğu (SpO2) seviyesini izleme özelliği sunuyor

İSTANBUL (AA) - Huawei’nin en yeni akıllı saati Watch GT 2e ve Watch GT 2, SpO2 seviyesini izlemeye yardımcı oluyor.

Huawei açıklamasına göre, vücudun düzgün çalışmasını sağlayan kan oksijen doygunluğu (SpO2) önemli bir sağlık göstergesi olarak öne çıkıyor.

Normal koşullar altında, sağlıklı bir insanın SpO2 seviyesinin 90-100 arasında olması gerekiyor.

SpO2 seviyesini ölçmenin doğru yöntemi, arteriyel kan gazı (ABG) testidir. Kan örneğindeki oksijen ve karbondioksit seviyesini ölçer, ancak bu testi evde yapmak zordur.

En yaygın yöntem olan ikinci yöntem nabız oksimetresi kullanmaktır.

İki geleneksel yöntemin yanı sıra, Huawei kısa bir süre önce SpO2 izleme ile birlikte gelen Huawei Watch GT 2e'yi piyasaya sürdü.

Şirket, akıllı saatlerinde sağlık ve fitness özelliklerine odaklandı ve yeni akıllı saatleri için özel bir SpO2 IR sensörü ile kullanıcının SpO2 seviyesini izleme özelliğini sundu.

Saatin menüsünden bu özelliği seçerek test çalıştırılabiliyor.

- Kullanıcıların zihinsel sağlık durumlarını da takip ediyor

Huawei Watch GT 2 serisi geleneksel yöntemlere göre, kullanıcıların testi ekstra bir tıbbi ekipman getirmeden istedikleri zaman ve her yerde çalıştırabilmelerini sağlıyor.

Öte yandan, Huaewi Watch GT 2 ve GT 2e modelleri 50m suya dayanıklı ve iki haftalık pil ömrüne sahip, bu nedenle uzun bir süre boyunca eşlik edebilir ve sağlık yönetimini aktif ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmeye yardımcı olur.

SpO2 düzenli olarak kontrol edilmesi gereken tek sağlık belirtisi değil. Vücudun iyi çalıştığından emin olmak için, kalp atış hızı ve stres seviyesi vücudun ve zihnin sağlıklı kalmasında önemli rol oynuyor.

Bu noktada Huawei Watch GT 2 ve 2e, kalp atış hızını ve nabzı izleyebilen tamamen kendi kendini geliştiren TruSeen 3.5 kalp atış hızı izleme teknolojisini kullanıyor.

Huawei TruRelax teknolojisi, kullanıcılar için 7/24 stres izlemesi sağlayarak kullanıcıların zihinsel sağlık durumlarını da takip ediyor.

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