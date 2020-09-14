HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan Doğu Akdeniz değerlendirmesi:

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Türkiye'nin tutumu yerindedir. Olması gerekeni yapıyor ve sonuna kadar da bu hakların savunulması gerekir." dedi.

HÜDA PAR Batman İl Başkanlığında düzenlenen programda partililerle bir araya gelen Sağlam, Yunanistan'ın Türkiye ile askeri açıdan boy ölçüşemeyeceğini belirtti.

Sağlam, Yunanistan'ın kendi adına hareket etmediğini ve arkasında Avrupa ülkelerinin olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin daha güçlü bir dış politika için uluslararası anlaşmalardan doğan hukuki haklarını ve tezlerini ortaya koyması gerekiyor. Güçlü bir siyaset için başka ülkeleri de kendi yanına çekmeli." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de 2000'li yıllarda doğal gaz rezervlerinin bulunmasıyla birçok ülke ve uluslararası şirketin dikkatinin bölgeye yöneldiğine işaret eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu çerçeveden konuya baktığımızda Türkiye'nin çalışmalarını geç kalmış bir çalışma olarak değerlendirebiliriz. Belki 2000'li yılların ilk çeyreğinden bu yana çalışmaların yapılması gerekliydi. Geç bile kalınmış olsa doğal gaz arama çalışmaları gerekli ve olması gereken bir çalışmadır. Türkiye, Doğu Akdeniz'e en uzun sınırı bulunan bir ülke olarak buradaki yer altı kaynaklarından istifade etme açısından belki de en çok hak sahibi olan ülkedir."