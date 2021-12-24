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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan döviz kuru değerlendirmesi:

24.12.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ümit ediyorum bu dövizin düşüşü kalıcı hale gelir. Hatta biraz daha düşer diye bir beklenti var. İnşallah o beklenti boşa çıkmaz"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Ümit ediyorum bu dövizin düşüşü kalıcı hale gelir. Hatta biraz daha düşer diye bir beklenti var. İnşallah o beklenti boşa çıkmaz." dedi.

Adana'da esnaf ziyaretinde bulunan Yapıcıoğlu, gazetecilere, son günlerde ülkenin tamamında ilgili ilgisiz herkesin gündem konularından birinin döviz olduğunu belirtti.

Döviz çıkarken şikayet edenlerin bir kısmının indiğinde de şikayet etmelerinin ibretlik olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda döviz düşünce piyasa duruldu. İnşallah bundan sonra bir denge gelir. Artık mal üretenler daha rahat bir şekilde piyasaya mal vermeye başlarlar. Elinde parası olanların da şu anda tam olarak ne yapacakları konusunda kafaları net değil. Dövizin düşmesinden sonra kısmen psikolojik rahatlama oldu ama nereye gideceği hakkında sonu işaretleri var. Onlar da giderildikten sonra ben inanıyorum ki piyasa rahatlayacak, dengesini bulacaktır. Esnaf da bunu bekliyor. O denge oluşmadan insanlar elindeki parayı harcamaya pek yanaşmıyor. Ümit ediyorum bu dövizin düşüşü kalıcı hale gelir. Hatta biraz daha düşer diye bir beklenti var. İnşallah o beklenti boşa çıkmaz. "

Daha sonra kentteki bir otelde iş adamlarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, yaptıkları il ziyaretlerinde toplumun farklı kesimleriyle buluştuklarını ve sorunları dinlediklerini söyledi.

İstişareye önem verdiklerini belirten Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Biz, hangi partinin mensubu olur veya hangi sivil toplum kuruluşunda çalışmalarını yürütüyor, memlekette hangi alanlarda hizmet ediyor ona bakmadan Allah'ın bizi kardeş ilan ettiği herkesle istişare yapacağız. En geniş halkada istişare yaptıktan sonra Rabbimizden bizi en doğruya ulaştırmasını temenni ederek, memleketimiz ve milletimiz için, İslam ümmeti için en doğru kararı alabilmek için Rabbimizden muvaffakiyet dileyeceğiz. Böylelikle gittiğimiz her yerde söyleyecek sözü olan insanlarımızla bir araya gelip onların fikirlerini öğreniyoruz."

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