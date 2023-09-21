HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI VE KONUSU! Hudutsuz Sevda konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Hudutsuz Sevda dizisi oyuncuları ve konusu günün en çok araştırılan konu başlıklarından biri oldu. Med Yapım'ın üstlendiği Hudutsuz Sevda, 21 Eylül Perşembe akşamı FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizide Deniz Can Aktaş, Halil ibrahim karakterine, Miray Daner ise Zeynep karakterine can verecek. Dram türünü ele alan Hudutsuz Sevda dizisine dair merak edilenler haberimizde.

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Hudutsuz Sevda oyuncuları arasında, Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç, Asuman Dabak, Erdem Kaynarca, Çağla Irmak, Hülya Gülşen, Hülya Şen, Özgür Emre Yıldırım, Alp Akar, Emre Bulut ve Haydar Şişman gibi isimler yer alıyor.



