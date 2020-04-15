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Hükümet Konağı önünde bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 15.04.2020 12:07 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı çevresinde gerçekleştirilen bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor.Nevşehir Valiliği yanındaki Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı çevresinde, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla bir süre önce bakım ve yenileme çalışması başlatıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı çevresinde gerçekleştirilen bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor.
Nevşehir Valiliği yanındaki Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı çevresinde, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla bir süre önce bakım ve yenileme çalışması başlatıldı. Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla birlikte, anıt kaidesinde bulunan ve mevsimsel şartlardan dolayı yıpranan taşlar yenileniyor.
Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

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