YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Hükümlü karısını Kovid-19 testi için getirildiği hastaneden firar ettirdi

Hükümlü karısını Kovid-19 testi için getirildiği hastaneden firar ettirdi

ADANA HABERLERİ  | 28.07.2020 13:30 | Son Güncelleme

Adana'da, minibüsle kaçan hükümlü kadın ve kocasını yakalamak için çalışma başlatıldı

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için cezaevinden hastaneye getirilen karısını firar ettirdiği gerekçesiyle kocası ve hükümlüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.

İşlediği bir suç nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan Songül B. (31), Kovid-19 testi için jandarma ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine getirildi.

Hükümlü kadın, işlemleri için hastane girişinde bekletildiği sırada sırada ekiplerin dalgınlığından faydalanarak dışarıda kendisini bekleyen kocası Onur B'nin (30) kullandığı 34 LGD 65 plakalı minibüse binerek kaçtı.

Jandarma ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine çok sayıda polis ekibi firari hükümlü ve kocasını yakalamak için bölgede araştırma başlattı.

Yollarda önlem alan polis, çiftin içinde bulunduğu aracı merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda fark etti.

Sürücünün "Dur" ihtarına uymayıp kaçması üzerine ekipler aracı takibe aldı.

Araç, bir süre sonra Kışla Mahallesi 4355 Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekipleri, bölgedeki ağaçlık alanda ve yollarda şüpheli gördüğü araçları durdurarak çifti aradı.

Firari hükümlü kadın ve kocasının yakalanması için bölgedeki araştırmalar sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Adana Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:58
Sabah
05:34
Öğle
12:50
İkindi
16:39
Akşam
19:57
Yatsı
21:26

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Akgün Eczanesi
Seyhan
Baraj Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Çalışkan Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Haziran Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kozan Belediyesinden yol seferberliği

Kozan Belediyesinden yol seferberliği

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.