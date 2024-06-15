Hülya Avşar, Kerimcan Durmaz'a özel hayatını açık açık sordu! Önce bozuldu, sonra sözleriyle düzeltti! "Kim bilir kaç tane evli erkek..."

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, çektiği videolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Durmaz geçtiğimiz aylarda imaj yenilemişti. Sakal bırakan Durmaz'ın yeni imajı sosyal medyanın diline düşmüştü.

Ünlü fenomen son olarak Hülya Avşar'ın sunumunu yaptığı Youtube'da yayınlanan "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programına konuk oldu.

Durmaz programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Durmaz, "Ben bundan önce de kadınlardan hoşlanan bir insandım. Sadece bunu dile getiren ya da bunu gösteren birisi değildim" dedi.

Avşar'ın 'Kadınlar senden nasıl hoşlanıyordu?' sorusuna ise fenomen "Öyle bile görünsem hoşlanıyorlardı, Hülya Hanım" cevabını verdi.

"BEĞENDİ DİYELİM"

Bu cevaptan sonra Hülya Avşar, "Duygular karıştı. Sen bir eşcinsel olarak da bir kadın tarafından beğenilebiliyorsun. Ya da evli bir erkek senin eşcinselliğinden hoşlanabiliyor."

Avşar, 'Kim bilir kaç tane evli erkek sana yürüdü' deyince Kerimcan önce bozuldu sonra cümleyi ise "Beğendi diyelim" diyerek düzeltti.

Durmaz soruya ise "Olabilir, mutlaka da olmuştur" yanıtını verdi.







