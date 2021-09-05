Hülya Avşar şovunu yaptı! Cesur paylaşım

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hülya Avşar, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Beyaz tişörtüyle objektif karşısına geçen Hülya Avşar, merdivende verdiği pozları arka arkaya Instagram hesabında yayınladı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken Avşar için "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı.

Sıfır makyaj poz veren oyuncunun doğal hali takipçilerinden tam not aldı.



