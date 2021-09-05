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Hülya Avşar şovunu yaptı! Cesur paylaşım

05.09.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor sonrası verdiği pozları sosyal medyadan paylaşan Hülya Avşar cesaretiyle dikkat çekti. Beyaz tişörtün altına bir şey giymediği izlenimini veren Avşar'a yorum yağdı.

Hülya Avşar şovunu yaptı! Cesur paylaşım

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hülya Avşar, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Beyaz tişörtüyle objektif karşısına geçen Hülya Avşar, merdivende verdiği pozları arka arkaya Instagram hesabında yayınladı.

Ekran Alıntısı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken Avşar için "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı.

Sıfır makyaj poz veren oyuncunun doğal hali takipçilerinden tam not aldı.

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Hülya Avşar
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