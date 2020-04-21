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Hurma fiyatları aynı kaldı, vatandaşın ilgisi azaldı

SAMSUN HABERLERİ  | 21.04.2020 15:00 | Son Güncelleme

Samsun’da hurma fiyatları geçen seneyle aynı kalırken, vatandaşların ilgisi ise geçen seneye oranla biraz azaldı.11 ayın sultanı Ramazan ayı, 24 Nisan Cuma günü başlayacak.

Samsun’da hurma fiyatları geçen seneyle aynı kalırken, vatandaşların ilgisi ise geçen seneye oranla biraz azaldı.
11 ayın sultanı Ramazan ayı, 24 Nisan Cuma günü başlayacak. Vatandaşlar bir taraftan korona virüsü ile mücadele ederken bir taraftan da dini vecibelerini yerine getirecekler. Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurmaya olan ilgi ise bu sene biraz azaldı. Satıcılar bu sene hurma satışlarının düştüğünü belirtirken, fiyatların ise geçen seneyle aynı kaldığını ifade ettiler.

“Hurmanın fiyatı 18 liradan başlayıp, 150 liraya kadar çıkıyor”
Hurma fiyatlarında belirgin bir artış olmadığını belirten kuruyemiş satıcısı Recai Doğanay, “Hurma fiyatlarında geçen seneye oranla pek bir değişiklik yok. Aralarında belki 1-2 lira oynayabilir. Geçen sene 18 liraya sattığımız hurmalar bu sene de yine aynı fiyattan satılıyor. 60 ve 80 lira olan hurmalar da aynı fiyattan satılıyor. Fiyatlarda bir artış olmadı. 18 lira olan hurma İran hurması. Özellikle kalabalık aileler bu hurmaya ilgi gösteriyor. Kilosu 60 lira olan hurma Medine mebrum hurması ise insanların en çok tercih etiği hurma. Bunun biraz daha büyükleri kilosu 80 liradan satılıyor. Acve hurmasının kilosu ise 150 liradan satılıyor” dedi.

“Acve hurmasının kilosu 150 lira”
En pahalı hurmanın acve hurması olduğunu dile getiren Doğanay, şunları söyledi:
“Hurma fiyatları 18 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkıyor. Acve hurması pek satılmıyor. Bu hurmayı bilen insanlar şifa niyetine kilodan ziyade gram işiyle alıyorlar. Bu sene vatandaşların ilgisi geçen seneye oranlar biraz az. Şu anda tüm piyasada bir duraksama var. Geçsen sene bu zamanlarda insanlar hurmaya daha fazla ilgi gösteriyordu.”

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