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Hürriyet Mysia Yolları Projesi için Bursa’ya gitti

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.10.2020 14:10 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mysia Yolları, Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesini incelemek üzere Bursa’ya gitti.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İtalya’nın Bari kentinden başlayarak İzmit üzerinden Antalya’nın Demre ilçesine kadar uzanan Avrasya Yolu ve İzmit’ten başlayarak Bursa’nın İznik ilçesinde son bulan Hoşgörü Yolu Kültür Rotası projeleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mysia Yolları, Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesini incelemek üzere Bursa’ya gitti.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İtalya’nın Bari kentinden başlayarak İzmit üzerinden Antalya’nın Demre ilçesine kadar uzanan Avrasya Yolu ve İzmit’ten başlayarak Bursa’nın İznik ilçesinde son bulan Hoşgörü Yolu Kültür Rotası projeleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda Başkan Hürriyet ve ekibi, var olan projelerine katkı sağlaması amacıyla Mysia Yolları, Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesini incelemek üzere Bursa’ya gitti. İzmit’in binlerce yıllık tarihi yapısını ortaya çıkarmak için çalışmalarını yürüten Başkan Hürriyet Nilüfer Belediyesinin Mysia Yolları, Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesini incelemek üzere Bursa’ya giderek Kültür rotasının başlangıç noktası olan Misi Köyü’nde incelemelerde bulundu.
Doğal güzelliklerle dolu Misi Köyü’nde sanat atölyeleri ve müzeleri gezen Başkan Hürriyet ve ekibi, İzmit’te gerçekleştirecekleri Hoşgörü Yolu ve Avrasya Yolu projeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

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