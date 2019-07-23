Hüseyin Türkmen: İnşallah o sene bu senedir

Trabzonspor’un genç oyuncusu Hüseyin Türkmen, bordo-mavililerin Avusturya’nın Linz kentinde devam eden sezon öncesi kampının 4. gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak kamp sürecine ilişkin açıklama yapan Hüseyin Türkmen, "Sezon başı her zaman olduğu gibi ağır başladı. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk hazırlık maçımızı da oynadık. İyiydi bizim için. İlk hazırlık maçları her zaman zor ve yorucudur, bizim için iyi bir idman maçı oldu” dedi. "AVRUPA'DA ŞANSIMIZ VAR" Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile eşleşmesini de değerlendiren Hüseyin Türkmen "Kura inşallah bizim için hayırlı olur. Sparta Prag geçmişi olan köklü bir takım. Şansımız olduğunu düşünüyorum. Neden olmasın. İyi bir takımız, iyi bir yapılanma içindeyiz. İnşallah galip gelip bir üst turlara çıkmak istiyoruz” dedi. Her geçen gün tecrübe anlamında üzerine koyduğunu da belirten Türkmen, “Her anlamda tecrübe kazandığıma inanıyorum. Çok çalışmamın yanında artık tecrübem var. Takımın tecrübelileri arasında yer alıyorum. Ünal Hocam böyle belirtmişti. Tecrübemi de artık sahaya yansıtabilirim” ifadelerini kullandı.

"ABİLİK SEVİYESİNE GELDİM" Trabzonspor’da artık abilik misyonuna geldiğinin altını çizen Hüseyin, “Ben 1461’de en alt seviyeden Trabzonspor’da gelinebilecek en üst seviyesine geldim. İlk hazırlık maçında da kaptanlık yaptım çok şükür. Hocam da bunu bana layık gördü. Şimdi takımda bir abilik misyonum var. Artık kardeşlerimize bir yol açıp onlara yardımcı olacağım bana yardımcı olan abilerim gibi. Onlara sahip çıkacağım. Kendimi takıma verip en iyi yerlere getirmek için çalışacağız” şeklinde konuştu. "İNŞALLAH O SENE BU SENE" Taraftarların şampiyonluk beklentisinin farkında olduklarını ifade eden Hüseyin, “O sene inşallah bu senedir diyorum. Taraftarlarımızın desteği, ilgisi, isteği çok fazla. Biz de bunun farkındayız. Ona göre de çalışıyoruz” dedi. "UYUM SÜRECİ OLACAKTIR" Yeni sezonda özellikle kendi mevkisinde takıma katılan oyuncularla uyum konusunda görüşlerini de dile getiren Hüseyin, “Uyum süreci muhakkak olur. Bu erken ya da geç bir şekilde tanımlanabilir. Onun için zaten hazırlık maçları yapıyoruz. Bu uyum sürecini en iyi şekilde atlatabilmek için çalışıyoruz. Ve inşallah en çabuk şekilde atlatıp sahaya çıkacağız. Yardımcı hocalarımızla analizlerimize bakarak değerlendirmeyi yapıyoruz. Sonrasında da çalışmalarımızı bu verilere göre yapıyoruz.”