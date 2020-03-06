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Hüseyin Zengin, bölge birinci oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.03.2020 21:05 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen ’Genç Hatipler Hutbe Okuma Bölge Yarışması’ Kütahya ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Kütahya Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Ali Paşa Camisinde düzenlenen yarışmaya; Kütahya Valisi Dr.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen ’Genç Hatipler Hutbe Okuma Bölge Yarışması’ Kütahya ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Kütahya Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Ali Paşa Camisinde düzenlenen yarışmaya; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, din görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
10 ilden 12 okulun katıldığı yarışmada Kütahya Merkez Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Zengin birinci olarak Türkiye finalinde Kütahya’yı temsil etmeye hak kazandı.
Yarışmada Balıkesir Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Hakan Kula ikinci, Eskişehir Odunpazarı Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Badır üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Vali Toraman ile protokol üyeleri verdi.

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