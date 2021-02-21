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Hüsnü Arkan, Kent&Kültür Söyleşileri’ne katıldı

21.02.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği Kent&Kültür Söyleşileri, Zoom ve YouTube üzerinden online olarak devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği Kent&Kültür Söyleşileri, Zoom ve YouTube üzerinden online olarak devam ediyor. Etkinliğin bu ayki konuğu müzisyen, söz yazarı, besteci ve yazar Hüsnü Arkan oldu.
Tepebaşı Belediyesi’nin beğeniyle takip edilen ve şehrin kültür geleneği haline gelen Kent & Kültür Söyleşileri, sevilen isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Korona virüs dolayısıyla online olarak devam eden söyleşinin bu ayki konuğu müzisyen, söz yazarı, besteci ve yazar Hüsnü Arkan oldu. Koordinatörlüğünü Haydar Ergülen’in yaptığı “Hüsnü Arkan’la Müzikten Yazıya” adlı söyleşide müzik ve edebiyat konuları üzerine sohbet gerçekleştirildi. Programı online olarak takip eden katılımcılar, Arkan’ın sanat hayatının yanı sıra güncel konular hakkındaki görüşlerini de dinleme fırsatı yakaladı.
Kültürel yaşam, edebiyat, müzik ve şiirin masaya yatırıldığı Kent & Kültür Söyleşileri, farklı konukları Eskişehirliler ile buluşturmaya devam edecek. Söyleşiler, Tepebaşı Belediyesi’nin “tepebasibld” adlı YouTube kanalından izlenebiliyor.

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