Hüsnü Karakaş mahallesi şehirleşiyor

Kepez Belediyesi, mülkiyet ile imara ilişkin sorunlarını çözerek modern yapılaşmanın önünün açtığı Hüsnü Karakaş Mahallesi’ni, alt ve üst hizmetleriyle şehirleştirmeye devam ediyor.Site tarzı konutlarıyla yıldızı parlayan mahallenin, asfalt, yeşil alan ve kaldırım eksikleri hızla tamamlanıyor.

Tapuları verilen gecekonduların kaldırılmasının ardından imar yollarının önemli bir kısmının açıldığı Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde, konut yapımının tamamlandığı sokakların da asfalt ve kaldırımı yapılıyor.

Hüsnü Karakaş’ın yolları da şehirleşiyor

Mahallede, bugüne kadar 38 km yeni yol, 35 km sathi asfalt, 28 km sıcak asfalt, 45 bin m2 parke kaldırım ile 6 bin metre yağmur suyu drenaj kanal çalışması tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde mahalleyi ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, kanalizasyon alt yapısı tamamlanan sokakların asfalt ve kaldırımını da 2021 yılı içerisinde yapacaklarını ifade etmişti.

Kepez, Antalya’nın parlayan ilçesi

Hüsnü Karakaş Camii’nin eksiklikleri gidereceklerini kaydeden Başkan Tütüncü, “Bölgede alt yapı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Alt yapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfaltının yapımına başlayacağız. Hüsnü Karakaş Camimizin, bölgedeki okulların eksikleri vardı. Bu eksikleri de tamamlayacağız. Hüsnü Karakaş Mahallesi, bambaşka bir geleceğe yürüyor. Kepez bambaşka bir geleceğe yürüyor. Kepez, günden güne Antalya’nın parlayan ilçelerinden birisi olma vasfına yeni unsurlar ilave ediyor.” açıklamasını yaptı.