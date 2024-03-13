Husumetli oldukları şahsı bacağından vurup kaçtılar

Olay Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T.S. ile daha önce aralarında husumet bulunan Y.M. ve C.S. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.T.S., tabanca ile bacağından vurularak yaralandı. Silah seslerinin İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı olarak Çiriş 1. Sokağa gelen E.T.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis silahla yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

