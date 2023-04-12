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Husumetlisini evinde tabancayla vurup kaçtı

12.04.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre husumetlisi olan şahsın evine giderek tabanca ile vurdu.

Husumetlisini evinde tabancayla vurup kaçtı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi, Akbülbül Sokak üzerinde meydana gelen olayda C.T., iddiaya göre husumetli olduğu O.P.’nin ikametine geldi. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine C.T., üzerinde bulunan tabanca ile O.P’yi göğüs kısmından vurarak kaçtı. O.P. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan O.P., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan C.T.’yi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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