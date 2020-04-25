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Hüyük çevre yolu duble yol oluyor

KONYA HABERLERİ  | 25.04.2020 15:18 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinin çevre yolunun bölünmüş yol haline geleceği bildirildi.Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, Hüyük ilçesinin çehresini değiştirecek olan Hüyük çevre yolunun duble yol haline getirilmesi için yürütülen çalışmaların başladığını söyledi.

Hüyük çevre yolu duble yol oluyor

Konya’nın Hüyük ilçesinin çevre yolunun bölünmüş yol haline geleceği bildirildi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, Hüyük ilçesinin çehresini değiştirecek olan Hüyük çevre yolunun duble yol haline getirilmesi için yürütülen çalışmaların başladığını söyledi. Yolda incelemelerde bulunan Başkan Çiğdem, “Bu yolun yapımında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na, Bölge Milletvekilimiz Gülay Samancı’ya, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve 3.Bölge Müdürü Salih Cengiz ile yol yapım çalışmalarını üstlenen inşaat firmasına ve emeği geçen herkese ilçemize verdikleri katkıdan dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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