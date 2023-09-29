Hüyük’te koyun kurtarma operasyonu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İmrenler Mahallesi’nde küçük baş hayvanlarını otlatan Ziya Arşınkol, koyunlarından birinin arazinin ortasındaki bir kuyuya düştüğünü fark etti. Koyun sahibi, kendi imkanları ile koyunu kurtaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaklaşık 6 metre derinliğe sahip kuyunun içerisine merdiven uzatarak giren bir görevli koyunun beline halat bağladı. Halat yardımıyla yukarıya doğru çekilen koyun kurtarılarak sahibine teslim edildi.

