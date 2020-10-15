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Hüyük’te üreticiye 120 bin lavanta fidesi dağıtıldı

KONYA HABERLERİ  | 15.10.2020 12:21 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde üreticiye 120 bin lavanta fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesinde “KOP ile Çamlıca Dağları Lavanta ile Buluşuyor” projesi kapsamında çiftçilere 120 bin adet lavanta fidesi dağıtımı yapıldı.

Hüyük’te üreticiye 120 bin lavanta fidesi dağıtıldı

Konya’nın Hüyük ilçesinde üreticiye 120 bin lavanta fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.
Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesinde “KOP ile Çamlıca Dağları Lavanta ile Buluşuyor” projesi kapsamında çiftçilere 120 bin adet lavanta fidesi dağıtımı yapıldı. Çamlıca Mahallesi’nde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük ilçesinin tarımsal kalkınmada yeni bir çığır açtığına vurgu yaparak, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri ile Çamlıca Mahallemiz artık lavanta köy oluyor. Bakanlığımız tarafından sağlanan 120 bin fideyi hep birlikte mahallemizde yaşayan hemşehrilerimize dağıttık. Desteklerinden dolayı bakanlığımıza, il ve ilçe müdürlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin hasatları bol olsun. İnşallah Çamlıca Mahallemizin dağları yakın gelecekte lavanta kokmaya başlayacak” dedi.
Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol da, Çamlıca Mahallesi’nin üretkenliği ve çalışkanlığı ile tanındığını vurgulayarak, mahalleye bu tarımsal yatırımın hayırlar getirmesini dilediğini ifade etti.
Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş de, konuşmasında, proje kapsamında ilçede lavanta tarımını daha da üst noktalara taşımak istediklerini belirtti. Tingiş, Çamlıca Lavantasını yakın gelecekte tescil ettirmeyi düşündüklerini de anlattı. Konuşmaların ardından dikim çalışmalarına ilişkin verilen bilgiler verilerek çiftçilere fideleri ilçe protokolü tarafından dağıtıldı.
Dağıtım törenine, İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AK Parti İlçe Başkanı Muammer Karaaslan, kurum amirleri, muhtarlar ve mahalle sakini üreticiler katıldı.

Hüyük’te üreticiye 120 bin lavanta fidesi dağıtıldı

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