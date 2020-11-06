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Hüyük’te yapımı süren meslek yüksekokulu binası yükseliyor

KONYA HABERLERİ  | 06.11.2020 17:56 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yapımı süren Hüyük Meslek Yüksekokulu hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.Başkan Mehmet Çiğdem, yüksekokul binası yapımında destekte bulunan hayırsever işadamı Kamil Akkanat ile birlikte inceleme yaptı.

Hüyük’te yapımı süren meslek yüksekokulu binası yükseliyor

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yapımı süren Hüyük Meslek Yüksekokulu hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Başkan Mehmet Çiğdem, yüksekokul binası yapımında destekte bulunan hayırsever işadamı Kamil Akkanat ile birlikte inceleme yaptı. Başkan Mehmet Çiğdem, Hüyük ilçesinde yükseköğrenimin başlayabilmesi için bir süre önce inşaat faaliyetlerine başlanan meslek yüksek okulu hizmet binasının yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çiğdem, süreçte devam eden inşaatta önemli bir mesafe alındığını vurgulayarak, hayırsever işadamı Kamil Akkanat’ın da yapım çalışmalarına her türlü destek ve yardımı sağladığını dile getirerek, “Hayırsever işadamımız Kamil Akkanat ile yapımı süren yüksekokul binamızda incelemede bulunduk. Allah Kamil Bey’den ve tüm Akkanat ailesinden razı olsun. Her ihtiyaç duyduğumuzda, sıkıştığımızda hele bir de konu eğitim olunca yardım ve destek taleplerimizi hiç geri çevirmiyor. Hüyük halkımız ve şahsım adına kendilerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Çiğdem, Akkanat’ın kaba inşaatı tamamlanan 3 ayrı bloktan oluşacak 4 katlı hizmet binasının geriye kalan kısmının yapımı için de destek sözü verdiğini sözlerine ekledi.

Hüyük’te yapımı süren meslek yüksekokulu binası yükseliyor

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