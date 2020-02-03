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Hüyük’te yarıyıl tatilinde namazlarını camilerde kılan öğrencilere ödül

KONYA HABERLERİ  | 03.02.2020 16:14 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde yarı yıl tatilinde hayata geçirilen "camiye koşuyoruz, namazla buluşuyoruz" projesine katılarak namaz ibadetlerini camilerde eda eden ortaokul öğrencileri para ödülünün de sahibi oldu.Hüyük’te, İlçe Müftülüğü öncülüğünde başlatılan ve Hüyük Belediye Başkanlığı tarafından da desteklenen "camiye koşuyoruz, namazla buluşuyoruz" projesi son buldu.

Konya’nın Hüyük ilçesinde yarı yıl tatilinde hayata geçirilen "camiye koşuyoruz, namazla buluşuyoruz" projesine katılarak namaz ibadetlerini camilerde eda eden ortaokul öğrencileri para ödülünün de sahibi oldu.
Hüyük’te, İlçe Müftülüğü öncülüğünde başlatılan ve Hüyük Belediye Başkanlığı tarafından da desteklenen "camiye koşuyoruz, namazla buluşuyoruz" projesi son buldu. Hüyük’te yaşayan çocuklara camilerin sevdirilmesi amacıyla ortaokul öğrenimi gören öğrenciler arasında düzenlenen ve sömestri tatiline denk gelen 18 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında devreye konulan projeye çok sayıda öğrenci iştirak etti. Hüyük ilçe merkezi ve bağlı dış mahallelerinde ikamet eden ve 5 vakit camiye gelerek namazlarını eda eden öğrenciler, camilerde görev yapan din görevlileri tarafından yapılan puanlama neticesinde derecelendirmeye tabi tutuldu. İlk üç dereceye giren öğrencilere Hüyük Merkez Camisi’nde düzenlenen ödül töreninde para ödülleri verildi. Proje neticesinde birinci olan 22 öğrenciye zarf içerisinde 250 liralık para ödülü Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, ikinci olan öğrencilere 150 liralık para ödülü İlçe Müftüsü Abdullah Yalman ve üçüncü olan öğrencilere ise 100’er liralık para ödülü caminin din görevlisi tarafından verildi.
Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, yarıyıl tatilinde namazlarını camide eda ederek ödülün sahibi olan öğrencileri tebrik etti.

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Akşam
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