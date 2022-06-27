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Huzur ortamı Çukurca'nın saklı güzelliklerini ortaya çıkardı

27.06.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" için ilçeye gelen doğaseverler, fotoğraf tutkunları ve sporcular, rafting ve bisiklet yarışmalarına katıldı, kaya tırmanışı yaptı, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi, yöreye özgü müzikler dinleyerek eğlenceli zaman geçirdi - Festival koordinatörü Ömer Şahin: - "Çukurca son zamanlarda festivallerle anılan bir ilçe oldu. Dolayısıyla bölgeye de örnek teşkil ediyor"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI/MEHMET DAYAN - Sağlanan huzur sayesinde düzenlenen etkinlikler ve festivallerle adından söz ettiren Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret edenler bugüne kadar gölgede kalan güzellikleri yerinde görme fırsatı buluyor.

Bölgenin tanıtımına ve turizmine katkı sağlanması amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali, birçok ilden yüzlerce sporcu, dağcı, fotoğraf tutkunu ve doğaseveri Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde buluşturdu.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede düzenlenen festivale, yurdun dört bir yanından yüzlerce sporcu, dağcı, fotoğraf tutkunu ve doğasever katıldı.

Kardeşlik duygularının pekişmesini ve ön yargıların kırılmasını sağlayan festivalde, katılımcılar ödüllü rafting ve bisiklet yarışları ile futbol turnuvasına katıldı, kaya tırmanışı gerçekleştirdi, doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle heyecanlı anlar yaşadı.

Birçok ilden gelen fotoğraf tutkunları hem ilçenin güzelliklerini hem de misafir oldukları köylerde vatandaşların doğal yaşamını, çeltik tarlalarını ve tarihi yapıları fotoğrafladı.

Doğayla iç içe zaman geçiren, yöresel ürünlerin tadına bakan, ailelerle zaman geçiren katılımcılar, dengbejlerin seslendirdiği türküleri dinledi, müzik dinletileriyle bölgenin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Festivali sahiplenerek misafirlerin ağırlanması için ellerinden gelen desteği sunan vatandaşlar ilçeye gelen birçok kişiyi evlerinde ağırladı.

- "Festivalin ilçemize büyük katkısı var"

Kaymakam Hasan Kurt, AA muhabirine, festivalin ilçede heyecan yarattığını söyledi.

Kente gelen ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını ifade eden Kurt, "Çukurca Zap Özel Kupası'na bölgemizdeki Tunceli, Mardin, Şırnak, Van ve Hakkari'den 100'den fazla sporcu katıldı. 30 civarında sporcumuz Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği bisiklet yarışmasında yer aldı. İl dışından gelen 180 fotoğraf tutkunu da fotoğraf yarışması için kayıt yaptırdı." dedi.

Festivalin keyifli geçtiğini ve misafirlerden güzel dönüşler aldıklarını belirten Kurt, Hakkari'yi, Çukurca'yı merak edenlerin etkinliklere katılarak bölgeyi görme fırsatı bulduğunu aktardı.

Kurt, etkinliğin ilçede yapılmasının önemine işaret ederek, "Çukurca'da gençlerimizin spora büyük ilgisi var. İlgili kurumlarımızla yürüttüğümüz çalışmalarımızla gençlerimizin yeteneklerini keşfedip ilgili alanlara yönlendiriyoruz. Hedefimiz daha çok sporcu yetiştirmek. İlçemiz, gençlerimiz, vatandaşlarımız da bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyor. Gelen misafirlerin Çukurca'ya, esnafa ve gençlere önemli katkısı var. Özellikle gençlerimiz il dışından gelen misafirlerle tanışıyor." ifadelerini kullandı.

Festival koordinatörü Ömer Şahin de katılımcıların ilçenin güzelliklerini, kültürünü ve yöresel ürünlerini görüntülemeye çalıştığını dile getirerek, "Çukurca son zamanlarda festivallerle anılan bir ilçemiz oldu. Dolayısıyla bölgeye de örnek teşkil ediyor. Doğa sporları Çukurca'nın doğasına ve yapısına son derece uygun. Gelenler de çok mutlu. Bölge için de çok önemli bir organizasyon." diye konuştu.

- "Bu coğrafyayı herkesin görmesi gerekiyor"

Adana'dan gelen Fatih Yılmaz, bölgeyi tanımak, güzelliklerini fotoğraflamak amacıyla festivale katıldığını belirtti.

İlçenin doğasıyla hayranlık uyandırdığını dile getiren Yılmaz, "Fotoğraf makinesiyle buradaki yaşamı, kültürü, faunayı çekmeye çalıştık. Yöre halkı oldukça samimi ve içten. Buranın çok güzel coğrafyası var." şeklinde konuştu.

Yozgat'tan gelen İbrahim Aslan da ilçede gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Bu coğrafyayı herkesin görmesi gerekiyor. Buraya ulaşmak kolay olmadı. Çok farklı yaşayışlar, çok farklı kültürler gördük. Birbirinden güzel kareler yakaladık. Çok memnun kaldık." dedi.

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