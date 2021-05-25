Ianis Hagi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklama

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Rumen basınına Galatasaray'a bir gün dönmek istediğini söyledi.

Ianis Hagi açıklamasında Türkiye'de doğduğunu ve Galatasaray'a gitmek isteyeceğini söyleyerek, "Galatasaray'a gitmek isterim. Sevdiğim bir kulüp ve küçükken orada büyüdüm. Doğduğum yer orası. Gelecekte ne olacağını bilemiyorum ama Rangers'a bağlıyım" diye konuştu.

Türkiye'den 3 yaşında ayrıldığını belirten Ianis, "İstanbul'dan ayrıldığımda 3 yaşındaydım. Sonra babam teknik direktör olduğunda tekrar orada bulundum. Evet - Hayır gibi çok az Türkçe kelime biliyorum" sözlerini kullandı.

Geleceği ile ilgili bir kararı olmadığını belirten Ianis, "Kariyerimle ilgili bir planımız var ancak bu konu temsilcilerim tarafından takip ediliyor. Geleceğim bu anlamnda emin ellerde. Ben sahada iyi performans sergilediğim sürece her şeyin çözülebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR, SEVILLA VE LAZIO TALİP

Rumen basını Ianis Hagi'ye Başakşehir'in 22 yaşındaki oyuncuya talip olduğunu yazdı. Kendisine ilgisi olan kulüpler ile ilgili de konuşan Ianis Hagi, "Şu anda tatildeyim. Milli takıma muhtemelen gideceğim. Rangers'ın oyuncusuyum ve çok iyi bir sezon geçirdik. Beni de takım arkadaşlarımı da izlemeleri çok normal. Bir kaç hafta daha tatilde olacağım ve sonrasına bakacağız. Benim sağlam bir kariyer planlamam var"

Bu sezon toplam 45 maçta 2784 dakika görev yapan Ianis Hagi, 8 gol atıp 15 asistle ligi şampiyon tamamlaya Rangers'a katkı sağladı.



