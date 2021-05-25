SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ianis Hagi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklama

Ianis Hagi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklama

25.05.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gheorghe Hagi'nin Rangers'ta oynayan oğlu Ianis, Galatasaray'da forma giymek isteyeceğini söyledi.

Ianis Hagi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklama

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Rumen basınına Galatasaray'a bir gün dönmek istediğini söyledi.

Ianis Hagi açıklamasında Türkiye'de doğduğunu ve Galatasaray'a gitmek isteyeceğini söyleyerek, "Galatasaray'a gitmek isterim. Sevdiğim bir kulüp ve küçükken orada büyüdüm. Doğduğum yer orası. Gelecekte ne olacağını bilemiyorum ama Rangers'a bağlıyım" diye konuştu.

Türkiye'den 3 yaşında ayrıldığını belirten Ianis, "İstanbul'dan ayrıldığımda 3 yaşındaydım. Sonra babam teknik direktör olduğunda tekrar orada bulundum. Evet - Hayır gibi çok az Türkçe kelime biliyorum" sözlerini kullandı.

Geleceği ile ilgili bir kararı olmadığını belirten Ianis, "Kariyerimle ilgili bir planımız var ancak bu konu temsilcilerim tarafından takip ediliyor. Geleceğim bu anlamnda emin ellerde. Ben sahada iyi performans sergilediğim sürece her şeyin çözülebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR, SEVILLA VE LAZIO TALİP

Rumen basını Ianis Hagi'ye Başakşehir'in 22 yaşındaki oyuncuya talip olduğunu yazdı. Kendisine ilgisi olan kulüpler ile ilgili de konuşan Ianis Hagi, "Şu anda tatildeyim. Milli takıma muhtemelen gideceğim. Rangers'ın oyuncusuyum ve çok iyi bir sezon geçirdik. Beni de takım arkadaşlarımı da izlemeleri çok normal. Bir kaç hafta daha tatilde olacağım ve sonrasına bakacağız. Benim sağlam bir kariyer planlamam var"

Bu sezon toplam 45 maçta 2784 dakika görev yapan Ianis Hagi, 8 gol atıp 15 asistle ligi şampiyon tamamlaya Rangers'a katkı sağladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!
2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Beklenen oldu! İmzalar atılıyor...

Beklenen oldu! İmzalar atılıyor...

Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!

Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!

Candaş Tolga Işık, Sörloth'un yeni takımını açıkladı

Candaş Tolga Işık, Sörloth'un yeni takımını açıkladı

Fenerbahçe'nin teklifini reddetti! İşte o isim

Fenerbahçe'nin teklifini reddetti! İşte o isim

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adem Büyük'ün eşinden olay hareket

Adem Büyük'ün eşinden olay hareket

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor!

Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.