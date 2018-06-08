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Ianthe Rose Cochrane-Stack, Loris Karius'u terk etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.06.2018 09:12 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı Real Madrid'e hediye eden Liverpool kalecisi Loris Karius, sevgilisi Ianthe Rose Cochrane-Stack tarafından da terk edildi.

Ianthe Rose Cochrane-Stack, Loris Karius'u terk etti

Ianthe Rose Cochrane-Stack, Loris Karius'u terk etti

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26 Mayıs’ta Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Loris Karius, yediği hatalı goller yüzünden Liverpool’un kupayı kaybetmesine neden olmuştu.

26 Mayıs’ta Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Loris Karius, yediği hatalı goller yüzünden Liverpool’un kupayı kaybetmesine neden olmuştu.
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Karius, bu olayların ardından eleştiri oklarının hedefi olurken, bir yandan da aldığı ölüm tehditleri yüzünden hem kendisi hem de ailesi zor günler geçirdi.

Karius, bu olayların ardından eleştiri oklarının hedefi olurken, bir yandan da aldığı ölüm tehditleri yüzünden hem kendisi hem de ailesi zor günler geçirdi.
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Olaylar iyice büyüdü; 24 yaşındaki kaleciye bir darbe de sevgilisinden geldi.

Olaylar iyice büyüdü; 24 yaşındaki kaleciye bir darbe de sevgilisinden geldi.
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İngiliz model Ianthe Rose Cochrane-Stack, Karius’u terk etti.

İngiliz model Ianthe Rose Cochrane-Stack, Karius’u terk etti.
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İngiliz polisi tehditler sonrası soruşturma başlattığını açıklamasına rağmen Karius’un sevgilisi artık bu yaşananlara dayanamadı.

İngiliz polisi tehditler sonrası soruşturma başlattığını açıklamasına rağmen Karius’un sevgilisi artık bu yaşananlara dayanamadı.
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Bu olaydan önce çok mutlu bir hayata sahip olduklarını belirten İngiliz Model, “Karius’a gelen tehditlerin bazıları artık bana da geliyor...

Bu olaydan önce çok mutlu bir hayata sahip olduklarını belirten İngiliz Model, “Karius’a gelen tehditlerin bazıları artık bana da geliyor...
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Hayatımdan endişe ediyorum” demişti. (Fanatik)

Hayatımdan endişe ediyorum” demişti. (Fanatik)
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Ianthe Rose Cochrane-Stack, Loris Karius'u terk etti

Ianthe Rose Cochrane-Stack, Loris Karius'u terk etti
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Ianthe Rose Cochrane-Stack, Loris Karius'u terk etti

Ianthe Rose Cochrane-Stack, Loris Karius'u terk etti
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Ianthe Rose Cochrane-Stack, Loris Karius'u terk etti

Ianthe Rose Cochrane-Stack, Loris Karius'u terk etti
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Anahtar Kelimeler:
Loris Karius Ianthe Rose Cochrane-Stack

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çok rikineydi . kaleci artist gibi sıraya girerler....
İLİK İLİK....
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