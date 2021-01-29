YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. İbadethanelerde kovid-19 önlemi

İbadethanelerde kovid-19 önlemi

29.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İbadethanelerde kovid-19 önlemi

Haliliye Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla birlikte yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarında ilçe genelindeki ibadethanelerde de, periyodik olarak çalışmalarını devam ettiriyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ile karantinadaki adreslerde küresel bir salgın olan Kovid-19 ile mücadele çalışmalarını devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla birlikte yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarında ilçe genelindeki ibadethanelerde de, periyodik olarak çalışmalarını devam ettiriyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ile karantinadaki adreslerde küresel bir salgın olan Kovid-19 ile mücadele çalışmalarını devam ettiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan 261 ibadethanede dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cami dezenfekte çalışmalarına ek olarak ekipler belirli periyodlar dahilinde ibadethanelerde bulunan halılıları yıkıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceği ifade edildi.

İbadethanelerde kovid-19 önlemi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:23
Öğle
12:43
İkindi
15:29
Akşam
17:53
Yatsı
19:10

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Safa Eczanesi
Haliliye
Sigorta Eczanesi
Haliliye
Yeni Özlem Eczanesi
Haliliye
Ortadoğu Eczanesi
Eyyubiye
Şirin Eczanesi
Karakopru
Birecik Eczanesi
Birecik
Halfeti Eczanesi
Halfeti
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Türkiye geçen yıl Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 426 insani yardım faaliyeti gerçekleştirdi

Türkiye geçen yıl Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 426 insani yardım faaliyeti gerçekleştirdi

Şanlıurfa’daki trafik karmaşası son buldu

Şanlıurfa’daki trafik karmaşası son buldu

Şanlıurfa’da oyuncak müzesine davet

Şanlıurfa’da oyuncak müzesine davet

Şanlıurfa’da ortak akıl toplantısı yapıldı

Şanlıurfa’da ortak akıl toplantısı yapıldı

Şanlıurfa’da istihdam kurulu toplantı

Şanlıurfa’da istihdam kurulu toplantı

Eyyübiye’ye yeni spor kompleksleri kazandırılıyor

Eyyübiye’ye yeni spor kompleksleri kazandırılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.