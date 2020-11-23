YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. İBB ile Nazilli Belediyesi arasında iş birliği yapılacak

İBB ile Nazilli Belediyesi arasında iş birliği yapılacak

AYDIN HABERLERİ  | 23.11.2020 10:05 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse ve Koordinatör Yardımcısı Osman Cayak, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile yaptığı görüşmede yapılacak olan çalışmalarda koordineli olarak işbirliği sağlanması konusunda fikir alışverişinde bulundu.İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse ve Koordinatör Yardımcısı Osman Cayak, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı ziyaret etmek için Nazilli’ye geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse ve Koordinatör Yardımcısı Osman Cayak, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile yaptığı görüşmede yapılacak olan çalışmalarda koordineli olarak işbirliği sağlanması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse ve Koordinatör Yardımcısı Osman Cayak, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı ziyaret etmek için Nazilli’ye geldi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Koordinatör Akköse, Başkan Özcan’a Nutuk hediye ederek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özcan, “Öncelikle Ekrem Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul’da yaptığı çalışmalar ve gösterdiği dik duruş hepimize örnek olmalıdır. Türkiye’nin en bereketli topraklarında kurulan Nazillimizin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak projelerde yer alması büyük önem taşımaktadır. Bu noktada tevazu göstererek bizlerle her daim iletişim halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:51
Öğle
13:00
İkindi
15:37
Akşam
18:00
Yatsı
19:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Aysan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.