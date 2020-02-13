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İBB Meclisi'nden İETT'ye ek ödenek onayı

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.02.2020 21:16 | Son Güncelleme

İBB Meclisi'nden İETT'ye ek ödenek onayı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İETT'ye 50 milyon TL ek ödenek aktarılmasına onay verdi.

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan İBB Meclisi, İstanbul Elektrikli Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (İETT) "Ek ödenek" hakkındaki talebini ele aldı.

İETT başkanlık makamına gönderdiği yazıda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre ek ödenek aktarılmasını talep etti.

Teklifi görüşen Plan ve Bütçe Komisyonu İETT'nin 50 milyon TL tutarındaki ek ödenek talebini uygun bularak konuyu meclise sevk etti.

İBB Meclisinde oylanan ek ödenek talebi oy birliği ile kabul edildi.

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İBB Meclisi İETT

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